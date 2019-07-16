Член "Слуги народа" устроил смертельное ДТП? Что известно о страшной аварии под Полтавой

Украинцев потрясла новость о страшном смертельном ДТП под Полтавой.

При обгоне автомобиль Toyota на скорости врезался в ВАЗ, в результате – один погибший и четверо пострадавших.

В СМИ сразу сообщили, что виновником аварии является руководитель областной организации "Слуги народа" Алексей Сердюков, но в партии эту информацию опровергли. OBOZREVATEL решил узнать все подробности ужасного ДТП.

Мать погибла, дочь в реанимации

Смертельная авария под Полтавой на трассе вблизи села Бречковка Диканьского района случилась еще в субботу, 13 июля, но общественности о ней стало известно только днем позже.

Водитель Toyota, нарушив правила дорожного движения, пошел на обгон и на встречной врезался в автомобиль ВАЗ, который двигался в своей полосе. От удара автомобиль Toyota загорелся.

Момент столкновения:

В результате аварии пострадало 5 человек, к сожалению, одна из пострадавших, пассажирка ВАЗа, скончалась в больнице. С ней в машине находился 41-летний житель Кременчуга и 12-летняя девочка Соня Похиленко, которая сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Соня Похиленко

Соня Похиленко

В автомобиле Toyota пострадали двое – бывшая журналистка "Громадського" Елена Кузина и полтавский частный предприниматель Алексей Сердюков, у которого диагностировали перелом таза.

ДТП под Полтавой

ДТП под Полтавой

ДТП под Полтавой "Підслухано у Полтаві", Facebook

Примечательно, что СМИ тут же окрестили виновного в аварии Сердюкова в причастности к областной организации "Слуги народа" в Полтаве, и даже назвали его руководителем.

Сам Алексей подтвердил свое участие в смертельном ДТП, опубликовав пост с объяснениями Facebook.

"Вчера произошло страшное. Я пошел на обгон, во время обгона у меня провалилась передача и я не смог его закончить. Справа был автомобиль, я попытался съехать на обочину, но было поздно", – написал он.

Сердюков подчеркнул, что это "не снимает ответственность" с него. "У меня перелом таза, Лена в тяжелом состоянии. Нет слов, которые можно сказать, чтобы стало легче родственникам погибшей девушки. Единственное, что мы можем сделать – пообещать взять на себя все затраты, связанные с лечением и другими расходами, связанными с ситуацией и лечением других потерпевших", – добавил он.

Сердюков – "слуга народа"?

Сразу после массовых публикаций в СМИ новости о том, что виновником трагедии является член президентской партии "Слуга народу", в самой политической силе эту информацию опровергли.

"Официально: Алексей Сердюков не является главой ячейки партии "Слуга народа" в Полтаве, также он не является членом партии", – заявили на Facebook-страничке политсилы.

Впрочем, на странице команды Зе в Полтаве действительно нет никакого упоминания о Сердюкове, а официальным представителем Зе-команды в городе является некий Феликс Урин, который баллотируется в Верховную Раду по мажоритарному округу №146 от "Слуги народа".

Феликс Урин Скрин

У самого Сердюкова на странице Facebook также нет никаких упоминаний или агитационных постов за Владимира Зеленского или же за его партию.

О виновнике ДТП известно следующее – 31-летний полтавский предприниматель Алексей Сердюков является основатель группы проектов "Зміст", куда входит местное интернет-издание, креативное агентство, аналитический центр, кафе и книжный магазин.

Алексей Сердюков facebook/OleksiiSerdiukov

Судя по странице в Facebook, занимает активную общественную позицию, обращает внимание на проблемы родного города, активно критиковал бывшего мэра Полтавы Александра Мамая и участвовал в акциях с требованием посадить убийц волонтера Кати Гандзюк.

Так причастен ли Сердюков к "Слуге народа"? Прямо нет, но в последнее время он занимался предвыборной кампанией кандидата в народные депутаты Дмитрия Налетова, который баллотируется по 144 округу в Полтаве от президентской партии.

Дмитрий Налетов facebook./DmytroNaletov

Вместе с Налетовым они создали ГО "Полтавская платформа" и в 2017 году представили жителям города "Стратегию развития Полтавы-2025" в котором активно выдвигали экологические, культурные и туристические проекты.

Сердюков и Налетов также являются основателями ГО "Зміст", которая тоже призвана помогать реализовывать проекты для развития города.

Кандидат в народные депутаты – успешный бизнесмен в сфере экстремального спорта и развлечений, один из основателей движений активных видов спорта в Полтаве. Работал над проектом проект "SnowLab" для горнолыжного курорта в Грузии. До аннексии Крыма занимался продвижением активного туризма на полуострове, вместе с бизнес партнером Дмитрием Федотовым открыли компанию "Приключения", которая по состоянию на сейчас не функционирует.

Что дальше

Известно, что ГУ НП в Полтавской области открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 286 КК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего). Обвиняемому грозит от трех до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового. Продолжается досудебное расследование.

Сам Сердюков пообещал возместить все расходы, связанные с лечением пострадавших.

Отец и дочь Похиленко находятся в реанимации, состояние тяжелое. Дома их ждет еще одна девочка, младшая дочь и сестра Сони – Кира.

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