Смертей стало меньше: появилась статистика ДТП в Украине за 2018 год

В 2018 году в Украине существенно снизилось количество ДТП, однако на дорогах страны каждый день все равно гибнет девять человек.

Аварийная ситуация напрямую зависит от законодательства, дорог, дорожных служб, местных администраций и самих водителей, написал первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий на своей странице в Facebook.

"ДТП 2018-го. Опять статистика, опять цифры и проценты. Но в этот раз за этими цифрами стоит чья-то жизнь, здоровье, материальный ущерб. Это статистика, с которой мы работаем каждый день, каждый час, и которую мы действительно стремимся менять дальше и дальше до эфемерного "zero", который, я верю, наступит", — отметил он.

По данным патрульной полиции, в 2018 году по сравнению с 2017-м на дорогах Украины произошло:

на 12 406 меньше зарегистрированных ДТП (7,6% снижения);

на 2926 меньше ДТП с пострадавшими (10,7% снижения);

на 3793 меньше были травмированы люди (10,9% снижения);

на 82 человека меньше погибло (2,4% снижения).

ДТП Pixabay

Достигнуть таких результатов, подчеркнул Билошицкий, во многом удалось благодаря комплексу мер, реализацией которых занимается патрульная полиция. Так, в 2018 году были предприняты такие шаги:

значительно увеличено количество экипажей и территория патрулирования дорожной патрульной полиции (сейчас 200 патрулей в смену патрулируют трассы международного и национально значения — 6500 км дорог);

запущена фиксация скоростного режима с помощью устройств TRUCam (только за 2,5 месяца зафиксировано более 25 тыс. случаев нарушения);

выдано более 11 тыс. требований (предписаний) на устранение недостатков;

оформлено 2815 административных протоколов и 8037 постановлений по недостаткам в сфере БДД, в частности относительно ненадлежащего состояния содержания дорог;

вынесено более 1,4 млн постановлений и более 168 тыс. протоколов по нарушениям ПДД;

подготовлен и согласован проект нового постановления об учете ДТП, который уже находится на рассмотрении в Министерстве юстиции и будет вскоре направлен в Кабинет министров.

Для того, чтобы наглядно продемонстрировать улучшение ситуации на дорогах Украины, Билошицкий показал инфографику со статистикой, начиная с 2006 года. "Каждый сможет сделать свои выводы и сравнить. Двигаемся дальше и только вперед. Вместе к результату", — подытожил он.

Количество ДТП в Украине за 2018 год Facebook Алексея Билошицкого

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада Украины со скандалом провалила голосование законопроекта, который должен был ужесточить штрафы за непристегнутые ремни безопасности. За этот документ проголосовали всего 185 депутатов.

В свою очередь, автоюрист Денис Конюшко предложил ужесточить наказание пешеходам за нарушение ПДД. Поскольку нынешние штрафы никак не влияют на их поведение на дороге.

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