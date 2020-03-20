Смерть от коронавируса в Ивано-Франковске: медиков срочно отправили в изоляцию

В Ивано-Франковске врача и медсестру, контактировавших с умершей от коронавируса пациенткой, изолировали.

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Об этом сообщила "Суспільному" директор Центра первичной медицинской и консультативно-диагностической помощи Ольга Савчук.

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По ее словам, 56-летняя женщина обратилась в Ивано-Франковскую городскую поликлинику №2 к семейному врачу в критическом состоянии. Во время болезни она находилась дома.

"Ее муж вернулся из-за границы, самоизоляции не придерживался, заразил жену. Она самостоятельно лечилась, никуда не обращалась. И уже в тяжелом состоянии пришла в поликлинику сделать рентген. После чего ее скорой доставили в инфекционную больницу", – рассказала Савчук.

В день, когда женщина поступила в больницу, были забраны материалы и направлены в Киев на обследование на COVID-19. Результат теста оказался положительным.

Медики после контакта с пациенткой себя продезинфицировали. Впоследствии приехали работники санитарно-эпидемиологической станции и сделали завершающую дезинфекцию теми средствами, которые имели на тот момент.

С пятницы врач и медсестра находятся на больничном (с пометкой "карантин") на обсервации.

Как сообщал OBOZREVATEL, зараженная коронавирусом женщина умерла в инфекционной больнице Ивано-Франковская 18 марта.

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