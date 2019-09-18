Смерчи, бури и первые заморозки со снегом: синоптики дали прогноз погоды в Украине

Осенью 2019 года украинцев ожидает увеличение повторяемости и интенсивности опасных явлений погоды, таких как грозы, бури, град и смерчи.

Но в целом осень будет теплой и сухой, сообщают OBOZREVATEL синоптики.

18 сентября по всей Украине объявили штурмовое предупреждение, по прогнозам метеорологов, порывы ветра достигают 15-20 м/с. И такая погода сохранится в ближайшие дни.

"На сегодня в Украину зашла более холодная воздушная масса, которая принесла с собой резкие порывы ветра. Но на протяжении всего августа, и сейчас сентября, у нас наблюдается колебание температур и соответствующее колебания воздушных масс. Три дня у нас погода теплая, а потом три дня холодная. В ближайшие дни сильных осадков мы не ожидаем, примерно до 20-х чисел", – рассказал ведущий синоптик отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Роман Мурмыло.

Буря в Украине

По его словам, сейчас происходит естественный для сентября месяца процесс – перестройка летних процессов на осенние, то есть нет стабильности в атмосфере. Поэтому в Украине пока теплая погода будет чередоваться с резким похолоданием.

Синоптик также прокомментировал появление снега в Карпатских горах, заверив, что надолго он там не задержится.

"Это называется "непрочный снежный покров". Еще не время образовываться устойчивому снежному покрову в данной местности. Ночью в горах проходит атмосферный фронт с осадками в виде снега, а уже днем он тает", – объяснил он.

Снег в карпатах

Подробный прогноз на осенние месяца дал народный синоптик Леонид Горбань. Его данные также говорят о частых колебаниях температур в Украине.

Конец сентября

С 18 по 20 число в Украину пришла первая волна похолодания, которая будет сопровождаться дождями. Ночная температура в северных областях составит 4-7 градусов тепла.

С 21 сентября ожидается кратковременное потепление на +4 градуса, и уже с 25 числа украинцев ожидает вторая волна похолодания. Температура ночью составит +3-4 градуса, а днем прогреется до +13. 28-29 сентября пройдут дожди.

На юге будет потеплее, там температура днем составит +21-22 градуса.

Октябрь

Первые десть дней второго месяца осени будут продолжать радовать жителей южных областей Украины теплой погодой, температура будет колебаться в пределах +21-23 градуса. С 4 по 6 число ожидаются дожди.

За этим ожидается резкое понижение температуры до +9 ночью и +13-15 градусов днем. С 13 октября вновь потеплеет до +18 градусов.

Осень в Украине

С 20 числа температура будет понижаться, а уже с 23 октября столбики термометра ночью опустятся до +1-3 градусов, а днем поднимутся до +15.

В северных областях также ожидается похолодание, и температура будет ниже от южных на 3-4 градуса. Первые легкие заморозки в Киеве прогнозируются уже 14 октября, более серьезных следует ждать в 23-25 числах.

Ноябрь

Первый четыре дня месяца будут довольно теплыми, температура прогреется до +14 градусов, но уже с 5 ноября наступит существенное похолодания – до 6-9 градусов.

С 12 по 20 ноября ожидается, что ночная температура преодолеет нулевой порог и опустится до 5-6 градусов мороза. С 22 числа и до конца месяца, украинцев вновь ждет потепление – до +5-6 градусов днем.

По прогнозам синоптика, зима в Украину придет не ранее середины декабря.

Увеличивается количество опасных погодных явлений

Причиной этому является существенный рост температуры воздуха и изменение климата в Украине, объяснила заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии УкрГМИ Вера Балабух.

Гроза

"У нас растет интенсивность ливней, в этом году случалось такое, когда за несколько часов выпадало более 100 мм осадков, представьте, это более 100 литров на м/кв. Растет интенсивность гроз, шквалов, града. Все чаще начинают возникать смерчи. Кроме того, увеличивается продолжительность теплого периода, соответственно, все эти явления начинаются раньше и длятся значительно дольше", – рассказала она.

Смерч

Но не смотря на усиление опасных погодных явлений, осень в Украине обещает быть теплой и сухой. Температура будет в среднем выше на 1 градус по сравнению с таким же периодом в начале 21 века. Аномально тепло может быть на западе Украины.

Но это не исключает возможных заходов арктического воздуха и резких понижений температуры, хотя и кратковременных.

"Сейчас мы наблюдаем достаточно интенсивный заход холода, когда ночные температуры могут снизиться до + 4-5 градусов, а днем становится гораздо теплее. Но так как погода сопровождается сильным ветром, от этого наше ощущение суточной температуры меняется. Порывы ветра в 2 м/с дает нам ощущение снижения температуры на 1 градус. Если синоптики прогнозируют 18 м/с, то по вашим ощущениям температура воздуха будет на 9 градусов ниже имеющейся", – сказала метеоролог.

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