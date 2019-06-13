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/Общество

"Слишком опоздал": Вятрович предрек проигрыш Путина в войне с Украиной

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Президент России Владимир Путин обречен на проигрыш в войне против Украины. Ведь армии его оккупантов сейчас противостоит новое поколение, которое оторвано от мифов о едином народе СССР.

Такой прогноз озвучил директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович в интервью "Цензор.НЕТ" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Мне кажется, что Путин проиграет войну с Украиной в частности из-за того, что он слишком опоздал и у нас выросло целое поколение, которое по-другому видит историю. Это поколение училось по украинским учебникам истории, в которых Украина является независимым государством, и это не поддается дискуссии", – уверен он.

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Вятрович и Путин

Вятрович и Путин

Вместе с тем, подчеркивает Вятрович, для того, чтобы не допустить отката назад, Украина должна создать возможности для старшего поколения, которое изучало историю в советские времена. Кроме того, особое внимание следует уделять работе с армией и ее окончательному освобождению от советских традиций.

"Неотъемлемым элементом является украинизация армии. Российскую армию в этой войне может победить только украинская, а не постсоветская армия", – акцентировал внимание директор УИНП.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Вятрович заявил, что в войне против Украины президент России Владимир Путин делает ставку не столько на захват территорий, сколько на привлечение на свою сторону украинцев, которых можно будет превратить в строителей "русского мира". Однако для этого людей нужно заставить забыть свою реальную историю и жить лишь навязанными мифами прошлого.

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Темы
Российско-украинский конфликтВойна на Донбассе
Персоны
Владимир ВятровичВладимир Путин
Место
Украина
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
А Путин ведет войну против Украины?? Один??? Темнейший велик!!!
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Северг Олег
Северг Олег
Теперь объясняю Ветренко почему всё будет ровно наоборот. Вше новое поколение тикает с Украины по миллиону в год. И дальше будет только хуже.Потому, что сегодняшняя Украина это Украина ещё проедающая последние крохи того, что ей на халяву осталось от СССР. Деньги за транзит газа к примеру. А завтра Украина останется голой. С долгами по самые уши и уже без доходов от транзита. И шаг за шагом начнёт сыпаться оставшееся. Закрываться последние предприятия, увольняться люди, набираться новые кредиты что бы покрыть старые и т.д. Всё ваше новое поколение свалит с Украины в ближайшие 10-20 лет. Завтрашняя Украина это страна стариков и бедняков. Вот так вот. А такую Украину Россия заберёт очень легко.
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