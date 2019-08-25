"Слезы мешали снимать..." Украинцы показали трогательные фото и видео с Марша защитников

В сети продолжают делиться фото и видео с Марша защитников, который прошел в Киеве на День Независимости 24 августа.

Фотограф Виктор Залевский на своей странице в Facebook обнародовал ролик, который, как он признался, было тяжело снимать (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).

Марш Защитников на День Независимости в Киеве

"Слезы иногда мешали делать снимки", – признался он. На Марше присутствовали украинские герои, которые получили серьезные ранения или лишились ног. Также в колонне прошли матери, жены и дети погибших защитников с портретами сыновей, мужей и отцов.

Марш Защитников

В комментяриях украинцы поблагодарили героев за их отвагу, а также оплакали тех, кто отдал свою жизнь за свободу Украины.

"Молодцы, вы большие молодцы. Мы гордимся вами. Здоровья и сил вам", "Вы лучшие. Низкий Вам поклон", "Героям слава", – написали пользователи.

Герои на Марше защитников

Матери погибших героев

Украинские военные

Защитники с детьми

Марш Защитников в Киеве

Фото погибших военных

Девочка возле стены памяти

Стена памяти

Девочка с портетом погибшего отца

Украинские герои с флагом

Ребенок погибшего защитника

Марш героев

Украинские герои

Марш в Киеве

Защитники Украины

Герои, которые защищали Украину

Епифаний

Малыши с портретом

Стенд с фото погибших

Защитники

Марш Защитников на День Независимости

Ребенок с портретом отца

Как сообщал OBOZREVATEL, также в сети показали молодого парня, который на коленях встречал матерей погибших героев и украинских защитников. Он плакал и благодарил за то, что в будущем у него появится дом благодаря им.

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