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"Слезы мешали снимать..." Украинцы показали трогательные фото и видео с Марша защитников

1.1т Читать материал на украинском

В сети продолжают делиться фото и видео с Марша защитников, который прошел в Киеве на День Независимости 24 августа.

Фотограф Виктор Залевский на своей странице в Facebook обнародовал ролик, который, как он признался, было тяжело снимать (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).

Марш Защитников на День Независимости в Киеве

Марш Защитников на День Независимости в Киеве

"Слезы иногда мешали делать снимки", – признался он. На Марше присутствовали украинские герои, которые получили серьезные ранения или лишились ног. Также в колонне прошли матери, жены и дети погибших защитников с портретами сыновей, мужей и отцов.

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Марш Защитников

Марш Защитников

В комментяриях украинцы поблагодарили героев за их отвагу, а также оплакали тех, кто отдал свою жизнь за свободу Украины.

"Молодцы, вы большие молодцы. Мы гордимся вами. Здоровья и сил вам", "Вы лучшие. Низкий Вам поклон", "Героям слава", – написали пользователи.

"Слезы мешали снимать..." Украинцы показали трогательные фото и видео с Марша защитников
Герои на Марше защитников

Герои на Марше защитников

Матери погибших героев

Матери погибших героев

Украинские военные

Украинские военные

Защитники с детьми

Защитники с детьми

Марш Защитников в Киеве

Марш Защитников в Киеве

Фото погибших военных

Фото погибших военных

Девочка возле стены памяти

Девочка возле стены памяти

Стена памяти

Стена памяти

Девочка с портетом погибшего отца

Девочка с портетом погибшего отца

Украинские герои с флагом

Украинские герои с флагом

Ребенок погибшего защитника

Ребенок погибшего защитника

Марш героев

Марш героев

Украинские герои

Украинские герои

Марш в Киеве

Марш в Киеве

Защитники Украины

Защитники Украины

Герои, которые защищали Украину

Герои, которые защищали Украину

Епифаний

Епифаний

Малыши с портретом

Малыши с портретом

Стенд с фото погибших

Стенд с фото погибших

Защитники

Защитники

Марш Защитников на День Независимости

Марш Защитников на День Независимости

Ребенок с портретом отца

Ребенок с портретом отца

Как сообщал OBOZREVATEL, также в сети показали молодого парня, который на коленях встречал матерей погибших героев и украинских защитников. Он плакал и благодарил за то, что в будущем у него появится дом благодаря им.

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Читайте все новости по теме "День Независимости" на OBOZREVATEL.

Тема
День Независимости
Место
Украина Киев
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филипп филипыч
филипп филипыч
побольше таких фото! глядя на безногого чувака другие тыщу раз подумают идти ли за деньги воевать. больше фото больше. чем больше и страшнее фото тем быстрее мир наступит.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Это ваши 30 серебренников!!! Получите сполна!!!
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Российские войска на Донбассе тоже слёзы снимать мешают.
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