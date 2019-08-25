"Слезы мешали снимать..." Украинцы показали трогательные фото и видео с Марша защитников

В сети продолжают делиться фото и видео с Марша защитников, который прошел в Киеве на День Независимости 24 августа.
Фотограф Виктор Залевский на своей странице в Facebook обнародовал ролик, который, как он признался, было тяжело снимать (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).
Марш Защитников на День Независимости в Киеве
"Слезы иногда мешали делать снимки", – признался он. На Марше присутствовали украинские герои, которые получили серьезные ранения или лишились ног. Также в колонне прошли матери, жены и дети погибших защитников с портретами сыновей, мужей и отцов.
Марш Защитников
В комментяриях украинцы поблагодарили героев за их отвагу, а также оплакали тех, кто отдал свою жизнь за свободу Украины.
"Молодцы, вы большие молодцы. Мы гордимся вами. Здоровья и сил вам", "Вы лучшие. Низкий Вам поклон", "Героям слава", – написали пользователи.
Герои на Марше защитников
Матери погибших героев
Украинские военные
Защитники с детьми
Марш Защитников в Киеве
Фото погибших военных
Девочка возле стены памяти
Стена памяти
Девочка с портетом погибшего отца
Украинские герои с флагом
Ребенок погибшего защитника
Марш героев
Украинские герои
Марш в Киеве
Защитники Украины
Герои, которые защищали Украину
Епифаний
Малыши с портретом
Стенд с фото погибших
Защитники
Марш Защитников на День Независимости
Ребенок с портретом отца
Как сообщал OBOZREVATEL, также в сети показали молодого парня, который на коленях встречал матерей погибших героев и украинских защитников. Он плакал и благодарил за то, что в будущем у него появится дом благодаря им.
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