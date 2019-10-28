Следит за главарями: СБУ раскрыла главного пограничника "ЛНР"

Контрразведка СБУ разоблачила начальника "службы пограничной охраны" так называемого "министерства государственной безопасности ЛНР".

Об этом сообщается в совместном проекте ТСН и контрразведки СБУ. Фамилия этого человека тщательно скрывалась. Даже ближайшие подчиненные не знали настоящих персональных данных "главного пограничника" оккупированной Луганщины.

Им оказался Николай Крайний - житель города Таганрог Ростовской области. На временно оккупированных территориях Украины использует вымышленную фамилию "Кравцов".

"ЛНР" RFI

Крайний - бывший сотрудник Пограничного управления ФСБ РФ в Ростовской области. В 2014 году, когда началась оккупация Россией Донецкой и Луганской областей, он сначала был назначен на должность заместителя руководителя "службы пограничной охраны (СПО) МГБ ДНР" по вопросам разведки и занимался, прежде всего, созданием оперативных подразделений этой структуры. Впоследствии начал выполнять функции начальника штаба СПО. С целью сокрытия присутствия представителя российских спецслужб на оккупированной территории Украины, Крайний начал использовать для прикрытия фамилию "Кравцов".

Основная функция "Кравцова" в то время – развитие пограничной службы "ДНР" по образцу аналогичных структур в российской ФСБ. Также "Кравцов" неофициально наблюдал за руководителями "службы пограничной охраны", сначала - бывшим украинским пограничником, который перешел на сторону оккупантов - Владимиром Самодедом.

Карьерному росту Кравцова-Крайнего поспособствовало его давнее знакомство с коллегой по Пограничном управлению ФСБ РФ по Ростовской области – Равилем Садыковым, который 2017 был командирован в Донецк под псевдонимом "Антонов" и занял должность первого заместителя министра "МГБ ДНР", а затем – "министра государственной безопасности ЛНР".

Он предложил Крайнему переехать из Донецка в Луганск и лоббировал его назначение уже на должность начальника "службы пограничной охраны ЛНР" 2018 года, которую он занимает и в настоящее время.

Подконтрольные Кравцова "пограничные отряды" являются хозяевами пунктов пересечения линии разграничения и неподконтрольного участка российско-украинской границы и регулярно задерживают тех граждан Украины, которые попали в "черные списки" "министерств государственной безопасности". Основания для этого могут быть разными – негативное отношение к российской оккупации, участие в акциях протеста, недовольства городской и районной властью, а в некоторых случаях - фиктивные обвинения в "шпионаже" или потребность "потрясти на подвале" более или менее состоятельного гражданина, имеющего целью улучшить материальное положение террористов.

Также одна из задач "Кравцова" - тщательно следить за пересечением "границы" между самопровозглашенной республики и Ростовской областью России главарями "ДНР" и "ЛНР". Известно, что каждая поездка этих "ВИП-персон" предварительно согласовывается с ФСБ РФ, а о подробностях пересечения границы "Кравцов" каждый раз докладывает своим бывшим коллегам из Ростовской области.

Кроме того, обычной практикой охранников "государственной границы ЛНР" является вымогательство денег от граждан нашего государства, которые выезжают на подконтрольную Украины территорию. С этой целью "пограничники" искусственно затягивают процедуру прохождения контроля, в результате чего создаются многочасовые очереди, а ускорить процесс можно элементарным способом – договорившись с подопечными Крайнего за денежное вознаграждение.

Еще одним важным элементом деятельности "Кравцова" является контроль за перемещением автотранспорта через границу с РФ, дает ему возможность в сговоре с пограничниками Ростовской области беспрепятственно пропускать грузы "нужных людей", в чем он приобрел немалого опыта во время своей службы в Пограничном управлении ФСБ РФ по Ростовской области.

Как писал OBOZREVATEL, контрразведка Службы безопасности Украины провела спецоперацию, в результате которой бывший террорист "ЛНР" отказался от участия в незаконном вооруженном формировании и перешел на сторону Киева.

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