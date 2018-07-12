Так как мое основное кредо - это всё же борьба с религиозными предрассудками, то, думаю, надо пару слов сказать про анафему. Тем более что кляті мпшники периодически ею грозятся, не зная ни Писания, ни силы Божьей.
Сам термин ἀνάθεμα — означает "отлучение" от ἀνατίθημι — "возлагать, накладывать". Т.е. поймите одну простую вещь: анафема - это не проклятие и прочее тупое колдовство, а констатация того, что человека, не соответствующего церковным нормам (канонам), отлучают от общения с другими. Анафема может быть законной или нет - сейчас вопрос не в этом. Вот, например, когда я в детском садике плохо себя вёл (по мнению воспитательницы), она запирала меня в туалет. Воспитательница считала свою анафему законной, я - нет. В итоге я победил, но это отдельная история.
Итак, в самой анафеме нет ничего страшного.
Так как мы живём в полисемантическом мире, само слово может иметь и несколько иные значения. Например, с утра (10 июля - Ред.) я написал "анафема FIFA" у них на странице. В данном (и каждом прочем) случае, когда вы слышите сие от меня, это слово является эвфемизмом, производным от греческого "ἀνατίθημι". Ведь в силу воспитания и сана будет весьма некрасиво говорить: "Да кладу я свой большой и толстый пи...н на ваши уродливые бОшки!". Поэтому просто говорю: анафема.
И последнее, когда вы не забобонничаете, а искренне верите, Господь обязательно помогает. Вот Домагой Вида переживал и молился, что у них маленькая страна и мало болельщиков у сборной. Так Господь шепнул ему на ушко всего два слова, которые нужно сказать, дабы добавилось миллионов 40 болельщиков.
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