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Евгений Платон
Евгений Платон
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Скрепы с ФСБ РПЦ МП разрушены, или Кто кому Рабинович

2.8т

Bloomberg: "Владимир был киевским, а не московским князем, и это только подчеркивает право Киева, а не Москвы, на Крым".

Добавлю: Юрий Долгорукий был киевским, а не московским князем, и это только подчеркивает право Киева на Москву.

Это Киев старший брат, это Киев создал Москву, Киев дал ей культуру и веру, да и само название Россия московиты прихватизировали, в своё время, у Киевской Руси.

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Московиты вообще любители присваивать себе чужие мифы, делать из них карго-культы, а потом веками плясать вокруг них.

Памятник Юрию Долгорукому — киевскому князю, который основал Москву, — находится в Москве, а фамильная усыпальница в церкви в Киевской Лавре.

Когда находишься рядом — попеременно — у памятника, а потом в усыпальнице, сразу всё становится на свои места: что откуда есть пошло и кто кому Рабинович.

Когда Московия попросится в состав Украины и народ Украины решит все таки их присоединить — историческая справедливость будет восстановлена.

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Как справедливо заметила Татьяна Деркач:

"Московиты, несмотря на то, что Киев дал им культурный и государственный базис, отреклись от Киева. Культурный и государственный базисы поменяли на ордынские и оказались в роли блудного сына. А блудный сын может вернуться за наследством только путем возврата к отцу и через покаяние за прежний образ жизни. Вместо этого они просто взяли отца в заложники".

Полагаю, что после тотального экономического краха и вероятной гражданской войны, московиты, по-видимому, так и сделают. Покаются за свою гордыню, если смогут ее превозмочь и если выживут в своем катаклизме, разумеется.

Любящий отец никогда не откажется от блудного, погрязшего во грехе сына.

Скрепы с ФСБ РПЦ МП разрушены, или Кто кому Рабинович

На фото — мемориальная доска на церкви-усыпальнице Юрия Долгорукого в Киеве.

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Автор
Евгений ПлатонЕвгений Платон
Место
Украина
Источник
Источник:Facebook Евгения Платона
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