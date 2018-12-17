Bloomberg: "Владимир был киевским, а не московским князем, и это только подчеркивает право Киева, а не Москвы, на Крым".
Добавлю: Юрий Долгорукий был киевским, а не московским князем, и это только подчеркивает право Киева на Москву.
Это Киев старший брат, это Киев создал Москву, Киев дал ей культуру и веру, да и само название Россия московиты прихватизировали, в своё время, у Киевской Руси.
Московиты вообще любители присваивать себе чужие мифы, делать из них карго-культы, а потом веками плясать вокруг них.
Памятник Юрию Долгорукому — киевскому князю, который основал Москву, — находится в Москве, а фамильная усыпальница в церкви в Киевской Лавре.
Когда находишься рядом — попеременно — у памятника, а потом в усыпальнице, сразу всё становится на свои места: что откуда есть пошло и кто кому Рабинович.
Когда Московия попросится в состав Украины и народ Украины решит все таки их присоединить — историческая справедливость будет восстановлена.
Как справедливо заметила Татьяна Деркач:
"Московиты, несмотря на то, что Киев дал им культурный и государственный базис, отреклись от Киева. Культурный и государственный базисы поменяли на ордынские и оказались в роли блудного сына. А блудный сын может вернуться за наследством только путем возврата к отцу и через покаяние за прежний образ жизни. Вместо этого они просто взяли отца в заложники".
Полагаю, что после тотального экономического краха и вероятной гражданской войны, московиты, по-видимому, так и сделают. Покаются за свою гордыню, если смогут ее превозмочь и если выживут в своем катаклизме, разумеется.
Любящий отец никогда не откажется от блудного, погрязшего во грехе сына.
На фото — мемориальная доска на церкви-усыпальнице Юрия Долгорукого в Киеве.
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