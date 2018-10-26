''С*ки, отжали!'' Казанский объяснил настоящую суть "русского мира"

Сторонники президента России Владимира Путина в "ДНР" вскоре почувствуют все прелести "русского мира", который звали на Донбасс в 2014 году.

Об этом предупредил на своей странице в Facebook журналист Денис Казанский, отреагировав на массовые недовольства из-за перекрытия бульвара Пушкина в оккупированном Донецке. По его словам, теперь дорога открыта только для "избранных", а любители России вовсю жалуются, что бульвар отжали.

Казанский отметил, что именно в этом и заключается суть "русского мира" - барин может захотеть и перекрыть холопам проезд. "Сначала ты думаешь, что отжимать будут только у сторонников Украины. Что репрессии будут только против "неправильных" жителей Донбасса. А потом внезапно оказывается, что в "народной республике" все одинаково бесправны", - объяснил он.

Facebook Дениса Казанского

Facebook Дениса Казанского

По словам журналиста, такие действия показывают, что ждет "ДНР" в дальнейшем. "В один день люди, которые отбирали имущество украинцев, придут и к тебе. Сначала заберут у тебя избирательное право, затем улицу, потом город, машину, дом", - подытожил он.

Пользователи устроили активную дискуссию под постом Казанского. "Ну, скоро забор для "аристократии" построят, а чо. Обычное развитие примитивного общества", "Мозги у них отжали", "Истинно народная республика", - написали они в комментариях.

Facebook Дениса Казанского

Facebook Дениса Казанского

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Казанский отреагировал на циничное заявление сторонника "ДНР".