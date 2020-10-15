Скелет предка тиранозавра продали за рекордную сумму. Видео

На торгах в Париже (Франция) за три миллиона евро продали скелет редкого аллозавра, которому более 150 миллионов лет.

Изначально его планировали продать за 1,2 миллиона долларов, сообщает Euronews.

Однако стоимость лота составила вдвое выше предварительных оценок, которые предоставил аукционный дом Друо.

Аллозавра обнаружили в американском штате Вайоминг, где хищники блуждали в поисках пищи между 145 и 165 миллионами лет назад. Его высота составляет более трех метров, а длина – около 10. Скелет сохранился примерно на 70%. Палеонтологи его считают "дедушкой" тиранозавра.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, американские ученые провели исследование, которое опровергло миф о том, что динозавры в основном были гигантскими существами. Оказалось, что первые древние ящеры были не более 10 см в высоту.