Скандал вокруг Софии Киевской: глава УГКЦ объяснил, чего хотят греко-католики

Украинская греко-католическая церковь стремится провести богослужение в Софийском соборе в Киеве, чтобы иметь доступ к своим христианским корням.

Об этом в интервью ObozTV рассказал глава Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук, комментируя отказ УГКЦ в проведении богослужения в Софии Киевской, которое было намечено на 7 апреля (полную версию интервью с Блаженнейшим Святославом Шевчуком смотрите 15 марта в 16:30 на ObozTV).

По словам Шевчука, дискуссия вокруг возможности для разных церквей совершать богослужения в Софии Киевской ему "очень не нравилась", поскольку приобрела "очень нецерковный характер".

Святослав Шевчук dumskaya.net

"Важно понять, что для нас, греко-католиков, речь идет не о претензиях на какую-то церковную недвижимость. Для нас речь идет о двух вещах. Мы говорим о наших киевских христианских корнях, о ценностях и отношениях", – подчеркнул он.

"Святософийский собор сегодня является собственностью украинского народа. Это наше общенациональное сокровище. Когда мы говорим обо всех наследниках киевского христианства, это наш материнский храм, из которого мы все родом. Поэтому является естественным желание всех детей этой церкви, в том числе украинских греко-католиков, иметь возможность в этом храме побывать, помолиться. Я помню, когда-то меня с малолетства воспитывали в осознании того, что каждый украинец, каждый греко-католик имеет моральную обязанность хотя бы раз в жизни совершить паломничество в Софийский собор, стать перед лицом киевской Оранты", – заявил глава УГКЦ.

Святослав Шевчук отметил желание греко-католиков иметь доступ к своим истокам. "Естественно, что мы, учитывая, кем мы являемся и откуда родом, просили о возможности там побывать", – сказал он.

Комментируя отказ в проведении богослужения 7 апреля, глава УГКЦ отметил: "Мы уважаем позицию нашего государства, позиции и чувства наших православных братьев, надеемся, что на первое место в нашем общении всегда будет выходить то, что нас объединяет, а не разъединяет".

Софийский собор facebook.com/mincultUA

Как сообщал OBOZREVATEL:

В соборе Святой Софии в Киеве 7 апреля не состоится богослужение Украинской греко-католической церкви (УГКЦ), несмотря на то, что оно было запланировано ранее. Официальной причиной отказа стало проведение реставрационных работ в соборе.

Представители греко-католиков заявляли, что молитвой в этом храме хотели засвидетельствовать церковное родство с "православными братьями".

Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет обратился к главе УГКЦ Святославу Шевчуку в связи с намерениями греко-католиков провести богослужение в соборе Святой Софии в Киеве. Владыка предположил, что это событие может быть использовано Россией для того, чтобы навредить украинскому народу.

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