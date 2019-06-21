Скандал в Харькове: нардеп спрогнозировал судьбу проспекта Жукова

Решение властей Харькова о возвращении проспекту Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова будет отменено после выборов в Верховную Раду.

Такой прогноз озвучил в эфире ObozTV народный депутат Украины Игорь Мосийчук, комментируя скандал, который разгорелся вокруг переименования.

"Я уверен, это решение будет отменено решением суда, потому что оно противоречит действующему законодательству", – подчеркнул депутат.

При этом Мосийчук считает, что горсовет не понесет ответственности за нарушение закона о декоммунизации.

"Коллективный орган не может нести никакой ответственности, кроме одной – он может быть распущен. Городской голова будет подписывать решение коллективного органа. Они все красиво сделали – прикрылись", – отметил он.

"Решение будет отменено, когда закончатся выборы. Они пропиарились перед избирателями, ориентированными на восток. Им этот Жуков нужен примерно как мне", – заявил депутат.

Мосийчук также добавил, что не считает маршала Жукова героем: "Его тактика ведения войны не изучается ни в одной военной академии мира. Мясорубка, которую устраивал Жуков, приводила к ужасающим потерям среди советских войск. Я не считаю его не то что героем, а выдающимся военачальником именно из-за этого, даже не беря идеологические моменты".

Маршал Георгий Жуков zdorovsko.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, Харьковский горсовет 19 июня проголосовал за возвращение названия проспекта Жукова, который в 2016 году был переименован в пр. Григоренко в рамках декоммунизации. Это решение поддержали 59 городских депутатов, 13 были против.

2 июня в Харькове активисты националистических организаций снесли памятник Жукову.

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