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2 октября • обновлено в 16:58
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Скандал с закрытием NewsOne: суд принял первое решение

1.8т Читать материал на украинском

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания направил в суд иск с просьбой аннулировать лицензию украинскому телеканалу NewsOne.

Об этом сообщает пресс-служба Окружного админсуда Киева.

"НСУТР просит суд аннулировать лицензию на вещание, выданную ООО "Новости 24 часа" (логотип NewsOne). Соответствующий иск поступил в Окружной административный суд города Киева", – говорится в сообщении.

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На данный момент суд решает вопрос об открытии производства по данному административному делу.

NewsOne

NewsOne

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 5 сентября Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания принял решение о лишении лицензии NewsOne.

  • Телеканал обвинили в нарушении абзацев 3 и 4 ч. 2 ст. 6 закона "О телевидении и радиовещании", ч. 1 ст. 28 закона "Об информации", а также в том, что NewsOne не исправил свои нарушения, которые Нацсовет зафиксировал в решении от 07.02.2019 г. и распоряжении от 12.02.2019 года.

  • NewsOne намеревался провести телемост под названием "Надо поговорить" с пропагандистским каналом "Россия 1".

  • Однако позже телеканал внезапно отменил телемост с Россией, который был запланирован на 12 июля, заявив о давлении.

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Место
Украина
Тег
Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания
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филипп филипыч
филипп филипыч
беспонтовое дело. не отнимут лицензию. имхо
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