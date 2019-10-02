Скандал с закрытием NewsOne: суд принял первое решение

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания направил в суд иск с просьбой аннулировать лицензию украинскому телеканалу NewsOne.
Об этом сообщает пресс-служба Окружного админсуда Киева.
"НСУТР просит суд аннулировать лицензию на вещание, выданную ООО "Новости 24 часа" (логотип NewsOne). Соответствующий иск поступил в Окружной административный суд города Киева", – говорится в сообщении.
На данный момент суд решает вопрос об открытии производства по данному административному делу.
NewsOne
Как сообщал OBOZREVATEL:
5 сентября Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания принял решение о лишении лицензии NewsOne.
Телеканал обвинили в нарушении абзацев 3 и 4 ч. 2 ст. 6 закона "О телевидении и радиовещании", ч. 1 ст. 28 закона "Об информации", а также в том, что NewsOne не исправил свои нарушения, которые Нацсовет зафиксировал в решении от 07.02.2019 г. и распоряжении от 12.02.2019 года.
NewsOne намеревался провести телемост под названием "Надо поговорить" с пропагандистским каналом "Россия 1".
Однако позже телеканал внезапно отменил телемост с Россией, который был запланирован на 12 июля, заявив о давлении.
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