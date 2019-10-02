Скандал с закрытием NewsOne: суд принял первое решение

Телеканал обвинили в нарушении абзацев 3 и 4 ч. 2 ст. 6 закона "О телевидении и радиовещании", ч. 1 ст. 28 закона "Об информации", а также в том, что NewsOne не исправил свои нарушения, которые Нацсовет зафиксировал в решении от 07.02.2019 г. и распоряжении от 12.02.2019 года.