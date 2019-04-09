"С*ка двуличная!" В школе Одессы затравили девочку и пообещали ее "добить"

В Одессе в одной из школ ученицу затравили сверстники и пообещали "добить" морально, если она настучит родителям.

О проявлениях буллинга рассказала ее мама в группе Facebook "Батьки SOS", которая заметила, что ее дочь пришла со школы нервная. Как выяснилось, в классе есть группа "крутых" девочек, которые ее постоянно унижают.

"Выяснение отношений перешло в откровенное унижение при всем классе : "с*ка двуличная", "сдохни, тварь", "еб*нутая" и т.д. Я понимаю, что дело вышло на уровень травли. Я конечно поговорила с дочерью, но теперь сама сижу в шоке и растерянности, что делать дальше. Понимаю, что нельзя сидеть и молчать, при этом слышу в ушах слова дочери: "Они стукачей добивают (морально)", – написала она.

Мать попросила дать ей совет, как правильно поступить в данной ситуации.

Как сообщал OBOZREVATEL, в школе Киева жестоко избили 9-летнюю девочку, в результате ребенок попал в больницу.

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