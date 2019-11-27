"Пусть из своего кармана платит": Сивохо жестко раскритиковали за пенсии "Л/ДНР"

Украинцы бурно отреагировали на заявление советника секретаря СНБО Сергея Сивохо о том, что жителям "Л/ДНР" нужно вернуть "заслуженные" пенсии.

В сети принялись обсуждать точку зрения бывшего юмориста, а теперь новоиспеченного чиновника.

В частности, блогер Антон Ходза написал о своем недовольстве в Facebook. "Сейчас бы заплатить из своих налогов пенсию какому-то луганскому 50-летнему отставному майору-мусору, который сейчас в народной милиции "ЛНР" служит. Дайте срочно счет, не могу терпеть, так хочу бабла отправить", – сыронизировал он.

Сивохо жестко раскритиковали за пенсии "Л/ДНР"

"Какая нах*й реинтеграция? Мы уже о чем-то договорились? Уже соглашения подписаны? Уже мир и надо строить страну? Давайте уже тогда заранее репарации выплатим, и инфраструктуру на неподконтрольных территориях начнем восстанавливать, зарплаты начнем платить местным "депутатам", – возмутился Ходза.

Украинский политолог Алексей Голобуцкий отреагировал на слова Сивохо меткой фотожабой с немецким диктатором Адольфом Гитлером.

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Кроме этого, множество украинцев оставили возмущенные комментарии в сети, обвиняя Сивохо в сдаче страны и несправедливости. "Пусть из своего кармана платит", "Верните его в КВН", "Пенсию дать тому деду, который нашим мед с гранатой принес?", "Довыбырались, "Кто нам вернет дочерей и сыновей?" – написали украинцы.

Как сообщал OBOZREVATEL, законопроект, которым предлагается отменить регистрацию внутренне перемещенных лиц для жителей "Л/ДНР", желающих получить пенсию в Украине, был зарегистрирован в Верховной Раде 26 ноября.

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