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16 сентября • обновлено в 01:59
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Ситуация катастрофическая: Супрун пояснила, почему в Украине вымирают мужчины

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Мужчины в Украине живут на 10 лет меньше женщин, и поэтому средняя продолжительность жизни в Украине составляет лишь 72 года.

Об этом сообщила бывший и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун на своей странице в Facebook. По ее словам, смертность мужчин в Украине достигла одного из худших показателей в Европе. Хуже дела только у России, Беларуси, Литвы, Латвии и Сирии.

"К примеру, в ЕС разница составляет всего 5,4 года, а средняя продолжительность жизни там - 81 год", - отметила Супрун.

"Чаще всего убивают мужчин сердечно-сосудистые болезни. Причина этого в совокупности факторов, которые можно обобщить образом жизни. Убивают мужчин прежде всего алкоголь, курение, питание и довольно распространенное пренебрежительное отношение к своему здоровью", - сказала она.

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По словам Супрун, в возрасте 50 лет хоть одну хроническую болезнь имеют 37% мужчин и 47% женщин.

"Но женщины реже умирают от этого преждевременно. Они чаще пользуются медицинскими услугами, тщательно придерживаются рекомендаций медиков и следят за своим рационом. То же самое касается регулярного употребления алкоголя в чрезмерных количествах, а также соблюдения базовых правил безопасности", - рассказала Супрун.

Иллюстрация

Иллюстрация

podrobnosti.ua

Как писал OBOZREVATEL, в новом отчете ООН "Перспективы мирового народонаселения" за 2019 год говорится, что население Украины сократится почти на 20% – к 2030 году до 40,88 миллионов человек, а к 2050-му – до 35,22 млн.

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Персона
Ульяна Супрун
Место
Украина
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Она ещё не уехала? Ее направили явно Украину добить. И это независимая страна?
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