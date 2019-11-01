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1 ноября • обновлено в 09:59
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Синоптики изменили прогноз погоды на ноябрь в Украине

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Ноябрь в Украине не будет очень холодным, о чем сообщали народные синоптики, а средняя температура воздуха составит от 0 до 8 градусов тепла.

Об этом сообщает Укргидрометцентр. В целом температура ожидается несколько выше средних многолетних значений.

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"Месячное количество осадков ожидается 37-65 мм, в горных районах 66-110 мм, что в пределах средних многолетних значений", – добавили в Укргидрометцентре.

Также синоптики сообщили, что обычно в конце ноября в Украине выпадает первый снег и образовывается снежный покров.

Прогноз погоды в ноябре в Украине изменили

Прогноз погоды в ноябре в Украине изменили

КП

Как сообщал OBOZREVATEL, заведующая отделом синоптической метеорологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказала, что в начале ноября на территории Украины будет наблюдаться аномально теплая погода.

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Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
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