Синоптики изменили прогноз погоды на ноябрь в Украине

Ноябрь в Украине не будет очень холодным, о чем сообщали народные синоптики, а средняя температура воздуха составит от 0 до 8 градусов тепла.

Об этом сообщает Укргидрометцентр. В целом температура ожидается несколько выше средних многолетних значений.

"Месячное количество осадков ожидается 37-65 мм, в горных районах 66-110 мм, что в пределах средних многолетних значений", – добавили в Укргидрометцентре.

Также синоптики сообщили, что обычно в конце ноября в Украине выпадает первый снег и образовывается снежный покров.

Прогноз погоды в ноябре в Украине изменили КП

Как сообщал OBOZREVATEL, заведующая отделом синоптической метеорологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказала, что в начале ноября на территории Украины будет наблюдаться аномально теплая погода.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!