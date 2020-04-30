Главная Новости
30 апреля • обновлено в 15:19
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Синоптики дали теплый прогноз на 1 мая в Украине

774
Читать материал на украинском

В пятницу, 1 мая, в Украине существенно поднимется температура до +26 градусов, однако грозы продолжатся на большей части территорий.

Об этом свидетельствует прогноз на сайте Укргидрометцентра.

  • Теплее всего будет на востоке страны, а на западе температура воздуха упадет.

  • Сухая погода удержится только на юге и востоке страны.

  • Максимальная температура составит +26 градусов, а минимальная – 6 градусов тепла.

Синоптики дали теплый прогноз на 1 мая в Украине

Синоптики дали теплый прогноз на 1 мая в Украине

1obl.ru

На западе страны похолодает – столбики термометров покажут максимум 18 градусов тепла. Ожидаются сильные дожди и грозы.

Аналогичная погода будет в Винницкой и Житомирской областях.

В центральных областях будет немного теплее – до +24, однако регион также накроют дожди. Не обойдется без гроз и на Киевщине.

На севере Украины также будет дождливо. Максимальная температура составит 18 градусов тепла.

На востоке и юге страны прогнозируют максимально теплую погоду – столбики термометров покажут +26 градусов. Осадки не ожидается.

Погода в Украине 1 мая

Погода в Украине 1 мая

Скриншот

Погода в Кивее 1 мая

Погода в Кивее 1 мая

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что в мае погода на всей территории Украины будет жаркой и сухой. Небольшие осадки пройдут в начале и конце месяца.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Тег
погода
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Общество

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 10406.

    Вылечились: 1238. Умерли: 261.

  • В мире заболели уже более 3,2 миллиона человек, погибли – 228 тысяч.

  • Ляшко заявил, что Украина вышла на плато по COVID-19, прогноз оптимистичный.

  • Лекарство от рака протестируют на 120 больных коронавирусом в Британии. Говорят, хватит 1 таблетки в день.

  • Ученые озвучили смертельную опасность нового лекарства от COVID-19.

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги