В пятницу, 1 мая, в Украине существенно поднимется температура до +26 градусов, однако грозы продолжатся на большей части территорий.

Об этом свидетельствует прогноз на сайте Укргидрометцентра.

Теплее всего будет на востоке страны, а на западе температура воздуха упадет.

Сухая погода удержится только на юге и востоке страны.

Максимальная температура составит +26 градусов, а минимальная – 6 градусов тепла.

Синоптики дали теплый прогноз на 1 мая в Украине 1obl.ru

На западе страны похолодает – столбики термометров покажут максимум 18 градусов тепла. Ожидаются сильные дожди и грозы.

Аналогичная погода будет в Винницкой и Житомирской областях.

В центральных областях будет немного теплее – до +24, однако регион также накроют дожди. Не обойдется без гроз и на Киевщине.

На севере Украины также будет дождливо. Максимальная температура составит 18 градусов тепла.

На востоке и юге страны прогнозируют максимально теплую погоду – столбики термометров покажут +26 градусов. Осадки не ожидается.

Погода в Украине 1 мая Скриншот

Погода в Кивее 1 мая Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что в мае погода на всей территории Украины будет жаркой и сухой. Небольшие осадки пройдут в начале и конце месяца.

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