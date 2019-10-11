Синоптики дали прогноз погоды на Покров по Украине

На территории Украины в понедельник, 14 октября, в Покров Пресвятой Богородицы, ожидается теплая погода.

По данным Гидрометцентра, наступит очередное бабье лето, в течение дня осадков не прогнозируется.

Температура воздуха ночью составит +6... +12 градусов, днем будет +20... +25.

Осенняя погода 24 канал

В выходные дни также должно быть тепло — в субботу-воскресенье прогнозируется +16... +23 градуса.

В Киеве и Киевской области 14 октября осадков не ожидается. Температура ночью составит +5... +10; днем +17... +22 градуса.

Как сообщал OBOZREVATEL, улучшения погоды в Украине, которое наступит во второй декаде октября, будет долгим.

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