Синоптик предупредила об "интересной" погоде в Украине

В субботу и воскресенье, 18-19 августа, в Украине сложится очень интересная синоптическая ситуация.

Так, как пишет на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко, в западных областях пройдут кратковременные дожди и грозы, а температура воздуха будет комфортной: +23… +27 градусов.

Также осадки ожидаются в северных областях, где возможны и локальные грозы, а воздух прогреется до +25…+29 градусов.

В то же время на остальной территории Украины будет солнечно, сухо и жарко, а температура поднимется до +29… +33 градуса.

На Востоке - без осадков, + 30 + 34 градусов, а в южных областях до +36.

"В воскресенье, на Спаса, сильная жара немного "осядет" на юге и востоке, до +27… +31 градуса. В Киеве 18 и 19 августа погода будет неустойчивой, с периодическим увеличением облачности и локальными дождями. Но солнца также хватит всем. В столице 18 августа и будет на Спаса температура воздуха будет колебаться около 28 градусов", - добавила Диденко.

Напомним, ранее Диденко спрогнозировала, что до конца недели в столице ежедневно будут осадки, а температура воздуха понизится на несколько градусов.