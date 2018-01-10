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Синоптик предупредила о резком похолодании: где ударят 10-градусные морозы

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В конце недели в Украине ожидается серьезное похолодание, которое принесет в некоторые регионы 10-градусные морозы.

Об этом в эфире Эспрессо.TV рассказала синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, в ближайшие дни в Украине будет сухая холодная погода без существенных осадков.

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В четверг, 11 января, и в ближайшие дни ночью на территории страны ожидается около -2… -7 градусов, а на северо-востоке может быть и холоднее.

В то же время днем воздух прогреется до 0… +2 градусов. Теплее всего будет на Закарпатье.

В Киеве в ближайшие дни температура ночью ожидается в пределах от -2 до -4 градусов, осадков также не будет.

При этом Диденко добавила, что в эти выходные в Украине станет холоднее.

В частности, на севере и востоке ночью температура воздуха может опуститься до -10… -11 градусов.

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Как сообщал "Обозреватель", синоптики предупредили о резком ухудшении погоды на Западной Украине.

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Темы
Погода в ДонецкеПогода в ЗапорожьеПогода в КарпатахПогода в КиевеПогода в ОдессеПогода в ХарьковеПогода во ЛьвовеПрогноз погодиПрогноз погоды
Персона
Наталья Диденко
Место
Украина
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