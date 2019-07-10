Синоптик назвала дату потепления в Украине

В четверг, 11 июля, на территории Украины удержится прохладная воздушная масса, потепление прогнозируется после 20 июля.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook, ближайшей ночью температура воздуха составит +8... +14 градусов, в Карпатах местами +5... +7 градусов.

Днем в большинстве областей ожидается +18... +24 градусов, на западе +15... +17 градусов.

По прогнозу Диденко, дожди будут идти почти повсеместно, разве что в центральной части и на юге будут с солнечными прояснениями.

Погода 24 канал

В Киеве 11 июля ожидается периодический дождь, ночью +10... +12 градусов, днем +20... +22 градуса.

Также синоптик отметила, что потепление ожидается 20-22 июля, в следующие выходные температура воздуха повысится до +26... +29, в южной части Украины до +28... +32 градуса.

По данным Укргидрометцентра, 11 июля ночью без осадков, днем в большинстве областей небольшой дождь, местами гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 8-13° тепла, днем 17-22°, в южной части ночью 11-16 °, днем 21-26°.

В Крыму грозовые дожди, температура ночью 17-19°, днем 22-24°. В Карпатах дожди, температура ночью 2-7° тепла, днем 6-11°.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 июля почти на всей территории Украины ожидаются дожди, которые могут переходить в ливни со шквалами.

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