Синоптик дала прогноз по Украине на день выборов

В день выборов, 21 июля, на территорию Украины с южных широт придет существенное повышение температуры воздуха.
Как сообщила синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook, в южной части страны, на востоке и местами в центре будет жарко, +28 +33 градуса, а на остальной территории +25 +30 градусов.
По ее словам, практически всю Европу в воскресенье накроет жара и даже сильная, до +40 градусов.
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"Только северные побережья смогут отмахиваться от немилосердных градусов морской свежестью", - добавила синоптик.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее народный синоптик Владимир Деркач дал неожиданный прогноз по Украине до конца июля.
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