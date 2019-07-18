Синоптик дала прогноз по Украине на день выборов

В день выборов, 21 июля, на территорию Украины с южных широт придет существенное повышение температуры воздуха.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook, в южной части страны, на востоке и местами в центре будет жарко, +28 +33 градуса, а на остальной территории +25 +30 градусов.

По ее словам, практически всю Европу в воскресенье накроет жара и даже сильная, до +40 градусов.

Погода в Киеве 24 канал

"Только северные побережья смогут отмахиваться от немилосердных градусов морской свежестью", - добавила синоптик.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее народный синоптик Владимир Деркач дал неожиданный прогноз по Украине до конца июля.

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