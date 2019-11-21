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21 ноября • обновлено в 12:06
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Сильнейший ветер! На Украину надвигается мощный шторм

2.1т
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В Украине на четверг, 21 ноября, объявили штормовое предупреждение. В некоторых регионах порывы ветра достигнут 28 м/с.

Об этом сообщили в пресс-центре ГосЧС Украины. Сильный ветер ожидается по всей территории страны, включая столицу.

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"По прогнозам Укргидрометцентра, 21 ноября в Украине порывы ветра 15-20 м/с, в Приазовье 25-28 м/с. По Киеву и Киевской области 21 ноября порывы ветра 15-18 м/с", – отметили в ГосЧС.

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Как сообщал OBOZREVATEL, уже до конца века зима в Украине сократится на месяц. Причиной тому являются чрезвычайно быстрые темпы потепления.

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Автор
Екатерина Луговская
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
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