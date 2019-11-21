Сильнейший ветер! На Украину надвигается мощный шторм

В Украине на четверг, 21 ноября, объявили штормовое предупреждение. В некоторых регионах порывы ветра достигнут 28 м/с.

Об этом сообщили в пресс-центре ГосЧС Украины. Сильный ветер ожидается по всей территории страны, включая столицу.

"По прогнозам Укргидрометцентра, 21 ноября в Украине порывы ветра 15-20 м/с, в Приазовье 25-28 м/с. По Киеву и Киевской области 21 ноября порывы ветра 15-18 м/с", – отметили в ГосЧС.

Погода в Украине Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL, уже до конца века зима в Украине сократится на месяц. Причиной тому являются чрезвычайно быстрые темпы потепления.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!