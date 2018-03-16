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"Сидите дома": синоптик дала снежный прогноз погоды на выходные

7.8тЧитать новость на украинском

На выходных, 17-18 марта, в Украину придут циклоны из южной Европы, которые принесут ухудшение погоды и похолодание.

Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко, отметив, что температуру воздуха в эти дни будет достаточно трудно спрогнозировать.

"17 марта из района Средиземноморья Италии к нам прыгнет активный циклон. Циклон принесет штормовой ветер. Дожди – ночью на юго-западе, днем будут дожди на востоке, а в северные и западные области Украины придут снегопады и метели. В центральных областях – дожди и мокрый снег, в зависимости от температуры воздуха", – написала она.

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По словам Диденко, в субботу в северных и западных областях днем похолодает до -2 -8 градусов. В Центре будет 0 +5 градусов. На востоке Украины +3 +9, на юге +8 +15.

"Завтра (17 марта – ред.) днем интенсивные осадки пройдут на востоке и северо-востоке – дождь и мокрый снег, на остальной территории осадки останутся, но ослабеют. В Одесской, Николаевской, в Кировоградской и Винницкой областях днем 17 марта осадки прекратятся", – добавила синоптик.

Диденко отметила, что уже ночью 18-го марта южная часть Украины подвергнется воздействию очередной воздушной массы с осадками и сильным ветром.

В Киеве в ночь на 17 марта– снегопады, метели, гололедица. Днем в субботу осадки ослабеют, но ветер и мороз усилятся, – до 7 градусов ниже нуля.

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"В воскресенье в столице перерыв с сильными осадками, однако мороз и ветер удержатся. А в понедельник. 19-го марта, снова в Киеве начнет подсыпать снегом... Побыть в ближайшие выходные дома - не самый плохой будет выбор", – заключила синоптик.

Как сообщал "Обозреватель", ранее синоптики рассказали, сколько еще продержится теплая погода.

Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на Обозревателе.

Тема
Прогноз погоды
Персона
Наталья Диденко
Место
Украина
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