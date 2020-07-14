Шустер с партнером купили для военного госпиталя универсальный аппарат за 1 млн грн

Телеведущий Савик Шустер и продюссер Павел Елизаров передали в Главный военный клинический госпиталь Украины универсальный аппарат для искусственной вентиляции легких, стоимость которого вместе с сопутствующим оборудованием составила 1 млн грн.

Как сообщает издание "Гордон", современный наркозно-дыхательный аппарат может применяться для реанимационной помощи пациентам с коронавирусной инфекцией.

Как рассказал сам Шустер, война и медицина в его жизни часто пересекались, и во время работы репортером телеведущий часто помогал людям, пострадавшим от военных действий.

Шустер и Елизаров передали госпиталю универсальный аппарат. Главный военный медицинский госпиталь

"Для меня совершенно естественно в военное время помочь тем, кто на передовой попадает под обстрелы. Военному госпиталю сейчас непросто. И во время современной войны нужно современное медоборудование, чтобы спасать жизни. Этот аппарат дает много информации в реальном времени и помогает анестезиологу и хирургу работать", – отметил он.

По словам Елизарова, когда начался карантин, команда ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" смогла сэкономить деньги на приглашенных в студию гостях. Их решили потратить на помощь нуждающимся.

"И мы выбрали военный госпиталь, потому что войну на востоке Украины никто не отменял, там все еще погибают наши ребята. Мы решили купить такой аппарат, который может пригодиться не только во время пандемии, но и поможет решать актуальные задачи при спасении жизни военных", – пояснил Елизаров.

Новый аппарат ИВЛ в военном госпитале. Главный военный медицинский госпиталь

Начальник отделения реанимации и интенсивной терапии госпиталя, полковник медицинской службы Владимир Хиль главным преимуществом нового аппарата назвал его универсальность.

"Эту наркозную станцию Mindray можно использовать во время проведения операций, а также как ИВЛ. Но это не совсем обычный ИВЛ. Пациенты на искусственной вентиляции обычно нуждаются в седации. Так вот этот аппарат обеспечивает такую возможность", – рассказал врач.

По его словам, аппарат мобильный, поэтому он уже используется в операционной, но при необходимости может быть перемещен в отделение реанимации для оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией.

Врачи выразили огромную благодарность Шустеру и Елизарову за преобретенный аппарат.

"Военные врачи – люди, которые многое видели, большинство побывали на передовой. Доктор Хиль – суровый фронтовой врач, полковник. Самое кайфовое ощущение у меня от реакции медиков, – они получили игрушку, от которой на лицах была светлая радость", – поделился Елизаров.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Сумах чиновники придумали преступную схему с аппаратами ИВЛ, из-за чего одна из клинических больниц получила вместо 23 аппаратов искусственной вентиляции легких, необходимых в борьбе с COVID-19, только пять.