Шмыгаля попросили дать стипендию отцу Зеленского: названа решающая дата

Трудовой коллектив Криворожского Государственного университета экономики и технологий выразил недовольство тем, что Кабмин не рассмотрел вопрос о назначении пожизненной стипендии профессору Александру Зеленскому – отцу президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом написал в Facebook премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Он сообщил, что получил письмо от педагогов.

"Сегодня получил письмо-обращение от трудового коллектива Криворожского Государственного университета экономики и технологий. В своем письме педагоги выразили недовольство тем фактом, что Правительство на своем прошлом заседании не рассмотрел вопрос о представлении на назначение пожизненной государственной стипендии выдающемуся деятелю образования, доктору технических наук, профессору Александру Семеновичу Зеленскому", – написал Шмыгаль.

По его словам, в письме подчеркнули, что трудовой коллектив неоднократно просил отметить заслуги Александра Зеленского. Начиная с 2017 года, задолго до того, как президентом стал его сын.

Поэтому преподаватели университета попросили обеспечить объективную оценку заслуг профессора Зеленского, исключительно исходя из личных достижений соискателя.

"Из-за неожиданного медийного резонанса хочу прояснить позицию правительства во избежание спекуляций: в среду, 2 сентября, проект о назначении пожизненных стипендий педагогам был отозван для дополнения списков претендентов. Призываем трудовые коллективы высших учебных заведений в течение двух следующих недель подать списки кандидатов на государственные стипендии, чтобы Правительство приняло решение до 1 октября – дня работника образования. Правительство хочет, чтобы все выдающиеся деятели образования получили соответствующую награду от государства" – сообщил премьер-министр.

Трудовой коллектив университета попросил дать профессору Зеленскому стипендию. Facebook Дениса Шмыгаля

Как писал OBOZREVATEL, идею предоставить пожизненную стипендию отцу президента Владимира Зеленского – 72-летнему преподавателю в криворожской филиале КНЭУ им. Вадима Гетьмана Александру Семеновичу – фактически подал в. и. о. министра образования и науки Сергей Шкарлет.

Проект постановления был опубликован на официальном сайте Кабинета министров Украины.

Размер пожизненной государственной стипендии, которую хотели назначить отцу президента Украины Александру Зеленскому, составляет 2568 гривен.

Рассмотрение вопроса было вынесено на заседание Кабинета министров в среду, 2 сентября, но потом и.о. министра образования Сергей Шкарлет снял его с рассмотрения.

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