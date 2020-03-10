Шмыгаль созывает экстренное заседание из-за коронавируса: детали

Из-за распространения в мире эпидемии коронавируса, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль решил созвать экстренное заседание государственной чрезвычайной комиссии по техногенной экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Оно пройдет 10 марта в 15:30 под председательством премьера. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

Отмечается, что на заседании комиссии будут рассмотрены вопросы противодействия коронавирусной инфекции на территории нашей страны.

Денис Шмыгаль

По словам Ляшко, комиссия должна будет "обработать дальнейшие алгоритмы действий по сдерживанию распространения заболевания или предотвращению ее распространения на территориях, где не зарегистрировано ни одного случая".

Карта распространения коронавируса COVID-19 в мире:

Как сообщал OBOZREVATEL:

Результаты повторного теста жителя Черновцов, который первым в Украине заразился коронавирусом, дали положительный результат.

Зато двое граждан Украины, которые находились на борту круизного лайнера Diamond Princess и заразились там коронавирусом COVID-19, уже выздоровели. Еще двое продолжают лечиться в больницах Японии.

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