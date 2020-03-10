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10 марта • обновлено в 13:47
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Шмыгаль созывает экстренное заседание из-за коронавируса: детали

1.9т
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Из-за распространения в мире эпидемии коронавируса, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль решил созвать экстренное заседание государственной чрезвычайной комиссии по техногенной экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Оно пройдет 10 марта в 15:30 под председательством премьера. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

Отмечается, что на заседании комиссии будут рассмотрены вопросы противодействия коронавирусной инфекции на территории нашей страны.

Денис Шмыгаль

Денис Шмыгаль

По словам Ляшко, комиссия должна будет "обработать дальнейшие алгоритмы действий по сдерживанию распространения заболевания или предотвращению ее распространения на территориях, где не зарегистрировано ни одного случая".

Карта распространения коронавируса COVID-19 в мире:

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Результаты повторного теста жителя Черновцов, который первым в Украине заразился коронавирусом, дали положительный результат.

  • Зато двое граждан Украины, которые находились на борту круизного лайнера Diamond Princess и заразились там коронавирусом COVID-19, уже выздоровели. Еще двое продолжают лечиться в больницах Японии.

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Автор
Марина Лисничук
Тема
Коронавирус
Персоны
Денис Шмыгаль Виктор Ляшко
Место
Украина
Теги
вирус Министерство здравоохранения
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Если у нас все хорошо, зачем собирать ЭКСТРЕННОЕ заседание? Ну и кто в Украине распространяет панику? Переименуйте его должность в "Директор паники"! Или скажите реальную картину!
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