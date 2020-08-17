Шмыгаль назвал причину антирекордов COVID-19 в западной Украине

Причиной стремительного роста числа заболеваний COVID-19 в западных регионах Украины является празднование многолюдных свадеб и проведение религиозных обрядов.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на совещании под председательством президента Владимира Зеленского по предотвращению распространения коронавирусной болезни, отметили на сайте главы государства. По словам председателя правительства, полиция и Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям усиливают работу по соблюдению карантинных мер гражданами. Сейчас выявлено 114 тыс. нарушений при использовании приложения "Дій вдома".

Кроме того Шмыгаль отметил, что правительство будет проверять больницы, чтобы быть готовыми ко второй волне COVID-19, если она наступит осенью. Он напомнил, что ситуация с распространением болезни непростая во всем мире. Об этом свидетельствует около 22 млн заражений и почти 800 тыс. смертей.

Со своей стороны президент Зеленский призвал граждан быть сознательными и помочь государству в борьбе с пандемией.

"Должен быть комплексный подход. Люди устали от коронавируса не только в Украине, но и по всему миру. Об этом свидетельствует международный опыт. Противостояние COVID-19 – это сотрудничество государства и людей, и мы, конечно, ожидаем понимания. Как государство мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы сдержать коронавирус", – подчеркнул глава государства.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ривненская область стала лидером по количеству ежедневно выявленных случаев коронавируса 16 августа. За прошедшие сутки COVID-19 там диагностировали у 178 человек.

В то же время эпицентрами коронавирусной болезни в стране продолжают оставаться еще четыре региона, где ежедневно регистрируют более 100 новых заражений: Черновицкая, Ивано-Франковская и Львовская области, а также город Киев.

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