Шквалы, дожди и снег: синоптики уточнили прогноз погоды в Украине

Во вторник, 16 апреля, прохладную, пасмурную и дождливую погоду в большинстве областей Украины будут определять атмосферные фронты.

В западных областях во вторник ночью без существенных осадков, сильные заморозки 0-5°. Днем дождь, местами с мокрым снегом, температура 4-9° тепла, сообщает Укргидрометцентр.

На остальной территории ожидаются дожди. Температура ночью 2-7° тепла, днем 8-13°, в восточной части до 15.

Ветер преимущественно северо-восточный (на востоке и юго-востоке страны – юго-восточный), 5-12 м/с, в западной части местами порывы 15-20 м/с.

В Киеве – временами дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 9-11°.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале недели в Украине сохранится облачная погода с осадками в отдельных областях. Синоптик Наталья Диденко отметила, что потепление в Украине предполагается ориентировочно со среды, 17 апреля.

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