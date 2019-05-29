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"Шаурма, так шаурма!" Зеленский взорвал сеть необычным селфи

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Президент Украины Владимир Зеленский, который недавно сравнил запах Киева с липами и шаурмой, опубликовал селфи с фастфудом.

Фото он обнародовал на своей странице в Facebook, на нем стоит возле заправки в компании главы Администрации президента Андрея Богдана и заместителей — Кирилла Тимошенко и Юрия Костюка.

"Когда у тебя напряженный график, шаурма может быть решением. В этом, как видите, нет ничего страшного, неудобного и тем более — постыдного. А еще — помогает не "забронзоветь", не отрываться от людей. Для тех, кто при власти, это полезно. Рекомендую! Шаурма, так шаурма", — написал глава государства.

Владимир Зеленский с шаурмой

Владимир Зеленский с шаурмой

Facebook Зеленского

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Своим постом Зеленский вызвал ажиотаж в сети. На момент публикации он набрал 24 тысячи лайков, 1,7 тыс. комментариев и 1,6 тыс. репостов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети активно обсуждали поздравление президента Владимира Зеленского с Днем Киева, где он отметил, что для него столица пахнет липами и шаурмой.

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Персоны
Владимир ЗеленскийАндрей Богдан
Место
Украина
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Чорный Сашко
Чорный Сашко
Даёшь фотку как Зе сидит на очке где нить на заправке в крыжопле)) шаурма, такая шаурма )))))
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