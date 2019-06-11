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Сергей Оснач
Сергей Оснач
Общественный деятель, член Экспертной комиссии по вопросам распространения и демонстрации фильмовВсе статьи автора

Зеленський за спиною українців домовляється про капітуляцію?

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На перемовинах у Мінську Леонід Кучма заявив, що приїхав з "дорожньою картою" від президента України Володимира Зеленського. Він не уточнив, що саме вона передбачає. Прес-секретар президента Юлія Мендель на брифінгу 6 червня підтвердила, що "дорожня карта" існує, але до 19 червня її не будуть публікувати, бо хочуть узгодити "з нашими європейськими партнерами у "Нормандському форматі", – пише BBC.

Хоч Кучма й не уточнив, що передбачає "дорожня карта" Зеленського, але висунув сумновідомі пропозиції не стріляти у відповідь та зняти блокаду з Донбасу. Якби він робив ці пропозиції від себе, то Адміністрація президента Зеленського мала б одразу ж їх дезавуювати. Надто зважаючи на суспільне обурення. Натомість речниця Зеленського заходилася виправдовувати ініціятиви Кучми, звинувачуючи ЗСУ в обстрілах дитячих садочків і шкіл у відповідь на провокації.

Леонид Кучма

Леонид Кучма

Отже, для українців зміст "дорожньої карти" Зеленського закритий, та з ним, очевидно, ознайомили сторони на переговорах у Мінську. Нагадаю, ось що казав з цього приводу Кучма: "Ми приїхали з дорожньою картою від президента України. Меседжі були такі, що глава держави справді хоче, щоб у тому регіоні був мир".

А ось яка інформація щодо ініціятив Зеленського вже надходить з дипломатичних кіл від наших европейських партнерів:

Новости
Украину превращают в подобие Квартала

Новий президент України Володимир Зеленський намагається зацікавити Західну Європу ніби як позитивними наслідками майбутніх компромісів з Російською Федерацією, до яких він готується вдатися. Зі сторони це має виглядати як спільна українсько-європейська ініціатива, а не потуранням інтересам Москви. Про це колишній заступник міністра закордонних справ Республіки Польща та депутат Європейського парламенту Павел Коваль заявив в ефірі програми "Студія Захід".

Виглядає, президент Зеленський хоче за спиною народу домовитися про капітуляцію перед Росією – на догоду олігархів, з якими обіцяв боротися. Як там спиться зрадофілам? Чому ніхто з них тепер не волає про зраду?

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Темы
Российско-украинский конфликтВойна на ДонбассеМинские договоренностиМирные переговоры в Минске
Персоны
Владимир ЗеленскийЛеонід Кучма
Место
Украина
Теги
РоссияНовости России
Источник
Источник:Facebook Сергія Оснача
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