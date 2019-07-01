Было уже хорошо за полночь, когда колонна достигла Киева. Тридцать тягачей, груженных тридцатью зенитными ракетами, медленно пересекали центр спящего города.

Объездной дороги вокруг Киева тогда не было, вот и громыхала теперь вся эта армада, типа тайком, под покровом короткой апрельской ночи, через центр города-миллионника.

Чернобыль Facebook Сергея Лойко

Возглавлял колонну джип-уазик со старшим офицером. Никакое ГАИ их не сопровождало. Это не было репетицией ни к военному параду ни частью каких-то безумных маневров. Это была супер-секретная операция по переброске (если хотите, эвакуации) тридцати ракет класса земля-воздух с секретной позиции в Чернобыльском районе на другую военную базу за Борисполем. Среди тридцати перевозимых ракет комплекса С75-4М "Волхов", три "изделия" (на военном жаргоне) были оснащены СБЧ, специальной боевой частью или, проще говоря, тактическими ядерными боеголовками.

26 апреля 1986 года на четвертом блоке Чернобыльской атомной станции, в шести километрах от расположения дивизиона, прогремел взрыв, но только 29 апреля Москва дала приказ командованию 96-ой Киевской Зенитно-Ракетной Бригады перебазировать вооружение, технику и личный состав Чернобыльского дивизиона из зоны риска. Бесконечную колонну, что тащила на себе радиацию, густо накопленную в облаках пыли во время много-часовой погрузки, по киевским улицам, даже не замыкали поливальные машины. Никто не сказал, что это нужно, что просто необходимо. Ракеты к этому к этому времени превратились в радиоактивные объекты, как, впрочем и тягачи, тащившие зараженный груз. В кабине каждого тягача были офицер, старший машины, и водитель. Все без средств защиты. Резиновые комплекты ОЗК, хранившиеся на базе, против облучения были бесполезны, да и управлять в них машинами было невозможно. ...

(ОНИ ВЕЗЛИ! ЧЕРЕЗ ЦЕНТР КИЕВА! АТОМНОЕ УРОЖИЕ! ПРИ ЭТОМ ТЯГАЧИ И САМИ РАКЕТЫ УЖЕ БЫЛИ ОБЛУЧЕНЫ ВЗРЫВОМ И ПРЕВРАТИЛИСЬ В РАДИОАКТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ)

(ПРОДОЛЖЕНИЕ СКОРО. Оригинал статьи на английском можно прочитать здесь)

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