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Сергей Лойко
Сергей Лойко
Журналист, фотографВсе статьи автора

Чернобыль. Нерассказанная история: атомное оружие в центре Киева

4.8т

Было уже хорошо за полночь, когда колонна достигла Киева. Тридцать тягачей, груженных тридцатью зенитными ракетами, медленно пересекали центр спящего города.

Объездной дороги вокруг Киева тогда не было, вот и громыхала теперь вся эта армада, типа тайком, под покровом короткой апрельской ночи, через центр города-миллионника.

Чернобыль

Чернобыль

Facebook Сергея Лойко

Возглавлял колонну джип-уазик со старшим офицером. Никакое ГАИ их не сопровождало. Это не было репетицией ни к военному параду ни частью каких-то безумных маневров. Это была супер-секретная операция по переброске (если хотите, эвакуации) тридцати ракет класса земля-воздух с секретной позиции в Чернобыльском районе на другую военную базу за Борисполем. Среди тридцати перевозимых ракет комплекса С75-4М "Волхов", три "изделия" (на военном жаргоне) были оснащены СБЧ, специальной боевой частью или, проще говоря, тактическими ядерными боеголовками.

Новости
Неизвестный Чернобыль в 1988-89 годах

26 апреля 1986 года на четвертом блоке Чернобыльской атомной станции, в шести километрах от расположения дивизиона, прогремел взрыв, но только 29 апреля Москва дала приказ командованию 96-ой Киевской Зенитно-Ракетной Бригады перебазировать вооружение, технику и личный состав Чернобыльского дивизиона из зоны риска. Бесконечную колонну, что тащила на себе радиацию, густо накопленную в облаках пыли во время много-часовой погрузки, по киевским улицам, даже не замыкали поливальные машины. Никто не сказал, что это нужно, что просто необходимо. Ракеты к этому к этому времени превратились в радиоактивные объекты, как, впрочем и тягачи, тащившие зараженный груз. В кабине каждого тягача были офицер, старший машины, и водитель. Все без средств защиты. Резиновые комплекты ОЗК, хранившиеся на базе, против облучения были бесполезны, да и управлять в них машинами было невозможно. ...

(ОНИ ВЕЗЛИ! ЧЕРЕЗ ЦЕНТР КИЕВА! АТОМНОЕ УРОЖИЕ! ПРИ ЭТОМ ТЯГАЧИ И САМИ РАКЕТЫ УЖЕ БЫЛИ ОБЛУЧЕНЫ ВЗРЫВОМ И ПРЕВРАТИЛИСЬ В РАДИОАКТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ)

(ПРОДОЛЖЕНИЕ СКОРО. Оригинал статьи на английском можно прочитать здесь)

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Автор
Сергей ЛойкоСергей Лойко
Место
УкраинаЧернобыль
Источник
Источник:Facebook Сергея Лойко
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Дегтяренко Светлана
Дегтяренко Светлана
О всплыл "очевидец"....обрюзг,растолстел....Альцгеймер на пороге....
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Нэзабаром Сравні
Нэзабаром Сравні
лет еще через тридцать,то "вспомнит",и не такие страсти.
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Opupenko Dmytriy
Opupenko Dmytriy
Нэзабаром Сравні, через тидцать лет никто и не вспомнит о некогда высравшейся из СССР укроине)
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Борисс Робот
Борисс Робот
Нэзабаром Сравні, лет тридцать и будем вспоминать как ты еще живой лежал после боярышника в своей же рыганине и кричал "Путин помоги встать с колен"...
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Klizmahohlenko Gerald
Klizmahohlenko Gerald
Дяденька Лойко, поясни ЗАЧЕМ? ЗАЧЕМ И КУДА именно через центр Кыива нужно было везти из Чернобыля??? Иначе навсегда останешься пздблм!
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