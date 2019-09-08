Семье Сенцова удалось выехать из Крыма: трогательное фото

Семья украинского политзаключенного, режиссера Олега Сенцова смогла выехать из Крыма для встречи с ним в Киеве.

Об этом сообщил генеральный директор крымскотатарского телеканала ATR Ленур Ислямов. Он написал на своей странице в Facebook, что родственники Сенцова отправились в Киев сразу же после обмена пленными между Россией и Украиной.

"Годы ожиданий и выплаканных подушек для этой семьи, я очень надеюсь, закончились. Но в Крыму борьба продолжается. Каждое освобождение политических узников из застенков Кремля дает надежду всем остальным, кто не струсил, кто борется. Я же надеюсь что Бекиров, Сенцов и другие крымские, находясь, вынужденно, теперь на материке, усилят Крымскую политическую повестку Украины. Я в этом уверен", – написал в сети Ислямов.

Также он сопроводил свой пост трогательным фото с семьей Сенцова.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Сенцов был арестован 10 мая 2014 года в Симферополе. ФСБ России обвинила его в руководстве террористической группой, которая намеревалась подорвать местный памятник Ленину. В августе 2015 года Северо-Кавказский военный окружной суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

В 2018 году Сенцов в течение 145 дней держал голодовку, требуя от российских властей освобождения 64 украинских граждан, находящихся за решеткой в РФ, как он считает, по политическим мотивам.

Режиссер был вынужден прервать голодовку из-за угрозы принудительного кормления.

29 августа появилась информация, что Сенцова этапировали в Москву.

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