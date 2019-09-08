Главная Новости
9 сентября • обновлено в 11:17
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Семье Сенцова удалось выехать из Крыма: трогательное фото

17.8т Читать материал на украинском

Семья украинского политзаключенного, режиссера Олега Сенцова смогла выехать из Крыма для встречи с ним в Киеве.

Об этом сообщил генеральный директор крымскотатарского телеканала ATR Ленур Ислямов. Он написал на своей странице в Facebook, что родственники Сенцова отправились в Киев сразу же после обмена пленными между Россией и Украиной.

"Годы ожиданий и выплаканных подушек для этой семьи, я очень надеюсь, закончились. Но в Крыму борьба продолжается. Каждое освобождение политических узников из застенков Кремля дает надежду всем остальным, кто не струсил, кто борется. Я же надеюсь что Бекиров, Сенцов и другие крымские, находясь, вынужденно, теперь на материке, усилят Крымскую политическую повестку Украины. Я в этом уверен", – написал в сети Ислямов.

Новости
Сенцов вернулся: что известно о режиссере-враге Путина. Фильмография

Также он сопроводил свой пост трогательным фото с семьей Сенцова.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Сенцов был арестован 10 мая 2014 года в Симферополе. ФСБ России обвинила его в руководстве террористической группой, которая намеревалась подорвать местный памятник Ленину. В августе 2015 года Северо-Кавказский военный окружной суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

  • В 2018 году Сенцов в течение 145 дней держал голодовку, требуя от российских властей освобождения 64 украинских граждан, находящихся за решеткой в РФ, как он считает, по политическим мотивам.

  • Режиссер был вынужден прервать голодовку из-за угрозы принудительного кормления.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Дело Олега Сенцова" на OBOZREVATEL.

Тема
Дело Олега Сенцова
Персона
Олег Сенцов
Место
Украина
Поделиться в Facebook
12
Комментарии
17
36
Смешно
17
Интересно
5
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Нэзабаром Сравні
Нэзабаром Сравні
их типа там насильно держали..
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Яворский Сергей
Яворский Сергей
Ну да, их не пускали! Бред. Щас поцелуются с террористом и опять на солнечный полуостров, нафига им та нищая Украина.
Показать комментарий полностью
Ответить
7
1
Соколов Артур
Соколов Артур
Господи, какой Маразм! Обозреватеь- Дно!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
10
0

Блоги / мнения

ads pixel