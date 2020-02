Сдают Донбасс: как Европа и Россия объединились против Украины

Война на востоке Украины стала одной из топ-тем на Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходила 14-16 февраля. И именно она стала причиной международного скандала, когда на сайте мероприятия был опубликован абсолютно пророссийский план по достижению мира на Донбассе.

В тексте есть очень выгодные для Кремля пункты, особенно, касающиеся отмены санкций и восстановление отношений с ЕС. И очевидно, что безопасность Украины здесь не в приоритете. Подробнее – в OBOZREVATEL .

Главное:

Опубликован "мюнхенский план", призванный "помирить" Россию и Украину.

Одним из инициаторов и соавторов текста является российская сторона.

В документе Кремль создает для себя условия для снятия санкций до исполнения минских соглашений.

План назвали подготовкой к сдачи интересов Украины.

12 шагов для достижения мира на Донбассе

Утром пятницы, 14 февраля, на сайте Мюнхенской конференции появился документ под названием "12 шагов для большей безопасности Украины и евроатлантического региона" (Twelve Steps Toward Greater Security in Ukraine and the Euro-Atlantic Region).

Поддавшись жесткой критике за абсолютно антиукраинский контекст и подыгрывание РФ, публикация была снята, но на следующий день она снова оказался на сайте.

"Мюнхенский план" securityconference.org

Авторами документа стали некая Группа лидеров по вопросам евроатлантической безопасности совместно с Российским советом по международным делам. Среди подписантов оказались председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер, экс-министр обороны Великобритании Дес Браун, экс-сенатор США Сэм Нанн, а также бывший глава МИД РФ Игорь Иванов.

План "примирения Украины и России" разбит на четыре блока, призванные решить гуманитарные, политические и экономические проблемы, а также вопрос безопасности. Всего в документе перечислено 12 пунктов, а именно:

Безопасность

Восстановление работы Совместного центра по контролю и координации (СЦКК).

Создание переговорной группы с участием военных в "нормандском формате".

Увеличение количества пунктов пропуска на Донбассе.

Гуманитарная сфера

Объединить усилия по поиску пропавших без вести.

Разработка комплекса мер по разминированию Донбасса.

Экономика

Восстановление инфраструктуры Донбасса с участием Европы и России.

Создание зоны свободной торговли с ЕС и РФ.

Поэтапное снятие санкций против России по результатам выполнения минских соглашений.

Устранение радиационной опасности.

Политика

Новый диалог между евроатлантическими структурами о построении взаимной безопасности.

Поддержка и определение областей взаимодействия между ЕС и Россией.

Запуск нового национального диалога по проблемам идентичности Украины.

Главный посыл плана – снятие санкций с России, и возобновление отношений между ЕС и РФ до выполнения Минских соглашений и деоккупации Крыма.

В чем опасность "мюнхенского плана"

Опубликованный документ вызвал волну критики со стороны Украины и наших западных партнеров. В США назвали план неприемлемым и указали на то, что он не сможет решить проблему военного конфликта в Украине, так как в самом тексте уже неправильно само определение "конфликт в Украине и вокруг нее".

То есть, в документе официально не признается агрессия РФ по отношению к Крыму и Донбассу, что автоматически делает ее невиноватой. По сути, прикрываясь желанием принести мир на Донбасс, в документе прописан план по оправданию Кремля, возвращению партнерских отношений Владимира Путина с западными коллегами, отмене санкций и возврат РФ в мировую экономику.

К сожалению, Россия умело пользуется ослабленной украинской дипломатией, и время от времени запускает в мир громкие информационные вбросы, и текст "12 шагов" тоже появился не случайно.

"Это был пробный камень, чтобы посмотреть, проглотит ли его Украина и солидная экспертная среда. Это заявление – калька российской позиции в отношении Украины. Это попытка навязать общественному сознанию не существующую параллельную реальность вместо того, что происходит на самом деле", – сказал в комментарии OBOZREVATEL Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины Владимир Василенко.

Лоббируя продвижение подобных "планов" на международных саммитах, РФ старается обрисовать ситуацию на востоке Украины в выгодном для себя ключе. Все чаще вновь появляются тезисы о чисто внутреннем украинском конфликте и необходимости диалога с "главами" так называемых "Л/ДНР" по всем достигнутым договоренностям в Минске или же в формате "нормандской четверки".

Кремль довольно агрессивно "атакует" Европу на дипломатическом уровне, что несомненно является проблемой для украинского МИДа и президента Украины Владимира Зеленского, который ответственен за международный направление.

Владимир Зеленский

"Если бы на Мюнхенскую конференцию мы приехали со своим планом, основа которого до этого была оглашена и разрекламирована среди наших западных партнеров, тогда не нам бы пришлось реагировать на ахинею, которую выдала РФ. Мы отдаем инициативу, и это беда нашей внешней политики. У нас никто не хочет мыслить стратегически, и поэтому мы имеем такие результаты", – говорит экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

Американский политолог Питер Залмаев непосредственно присутствовал на Мюнхенской конференции, и рассказал OBOZREVATEL, что вся ситуация с документом выглядит мутно. Но, учитывая, что в числе спонсоров "плана" значится Российский общественный совет по международному сотрудничеству, все становится на свои места.

"Если посмотреть на эти "12 шагов", то в большинстве из них ничего особо токсичного нет. Но написаны они были не для реконструкции Донбасса или других шагов. Главные пункты, на которые нужно обратить внимание – это снятие санкций в результате какого-то прогресса по Минским договоренностям и пункт, посвященный национальной идентичности", – говорит Залмаев.

РФ снова продвигают в мир старую историю о том, что Украина не может решить свои вопросы, в том числе внутренние вопросы межэтнического характера, самостоятельно. Это прозрачный намек на то, что проблемы Донбасса и русскоязычного населения – это проблема Украины, якобы она во всем виновата. Соответственно, виновата в конфликте, а конфликт – гражданский.

"ДНР"

"Это тезис, на котором, как на трех китах, стоит Кремль и с нее не сходит", – подчеркнул американский политолог.

Позиция европейских стран, относительно беспрекословной поддержки Украины против РФ, становится все более шаткой. Возвращение российской делегации в ПАСЕ, ранее заявления американского президента о возвращении Путина в G7, и последние слова французского президента Эманнуэля Макрона, что Европе следует выстраивать с Россией "отношения, основанные на доверии", говорит об усилении позиций Кремля на международном уровне.

Поэтому украинской дипломатии стоит активизироваться и работать на опережение, что невозможно сделать в отсутствии политической воли.

