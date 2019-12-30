"Пусть дома наполнятся миром!" Нацгвардейцы опубликовали трогательный кавер "Щедрыка"

В Международном центре подготовки подразделений Национальной гвардии записали кавер-версию на украинскую песню "Щедрик".
Ролик, снятый на улицах Киева, был опубликован в канун новогодних праздников на YouTube-канале МЦПП НГУ (чтобы посмотреть, поскролльте новость вниз).
"В эти праздничные дни желаем всем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и хорошего праздничного настроения", – поздравили украинцев нацгвардейцы в описании к видео.
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"Пусть духовное тепло большого христианского праздника – Рождества Христова – наполнит ваши дома миром и согласием, пониманием и любовью", – сказано в сообщении.
Добавим, что рождественская песня "Щедрик" в обработке Николая Леонтовича известна во всем мире под названием Carol of the Bells ("Колядка колоколов").
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Как писал OBOZREVATEL, в Киеве на Софийской площади установили главную елку страны. Ее стоимость составила свыше двух миллионов гривен. Торжественное зажжение елки состоялось 19 декабря.
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