"Счастье не зависит от года": ПЦУ развенчала популярный миф о свадьбе

Православная церковь Украины развенчала миф о том, что в високосный год нельзя венчаться. На самом деле церковный брак разрешен в любой период, за исключением постов и некоторых дней, когда обряд таинства не совершается.

Детальный комментарий по поводу этого распространенного в народе суеверия появился на официальной странице ПЦУ в Facebook.

"Интересные вопросы задают нам читатели. Один из них действительно заслуживает наименования мифа и требует опровержения: кое-кто спешит обвенчаться в этом году, потому что в следующем якобы "нельзя будет". Это миф, неправда. Никаких запретов на венчание в следующем году из-за его "високосности" нет!" – заверяют священнослужители.

Они отметили, что 2020 год из-за определенных законов физики и астрономии действительно будет иметь на один календарный день больше, чем три предыдущих года. Именно поэтому его называют високосным. Однако к таинству брака, церковным канонам и вере в целом эта календарная особенность не имеет никакого отношения.

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Венчание в високосный год Facebook ПЦУ

Поэтому наделять високосный год некими "мистическими, волшебными" свойствам – это суеверие. И те, кто считает такой год "неудачным" для любых дел и начинаний, в том числе, для заключения брака – очень ошибаются.

"Господь, который создал мир, время и все, что живет и существует в нем, сподобляет нас пережить еще один год, еще один отрезок нашей жизни. Каждая минута и каждый день благословенный Богом, и наполнять их позитивом или негативом можем только мы. Вспомним слова святителя Иоанна Златоуста: "Дьявол, пытаясь отклонить нас от подвигов добродетели и подавив душевную ревность, научил людей счастье и несчастье приписывать дням", – говорится в сообщении ПЦУ.

Священники напомнили прихожанам, что вся их жизнь зависит исключительно он них самих и от их плохих или добрых дел, которые и влияют на каждый прожитый день и год.

"Следовательно, никаких запретов на венчание в 2020 году церковью не налагается, и венчание будет совершаться в обычном порядке, за исключением периода постов и дней, когда оно не совершается. Семейное счастье не зависит от нумерации года, названия месяца или даты заключения брака. Оно зависит от любви, веры, уважения и терпения супругов. Поэтому женитесь на здоровье и не откладывайте своего счастья из-за предрассудков", – подытожили в ПЦУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в ПЦУ опровергли слухи о том, что в храме нельзя зажигать свою свечу от чужой. Священники объяснили, что на самом деле нет никаких обязательных правил о том, каким образом зажигать свечу в церкви, куда и какое именно количество их надо ставить.

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