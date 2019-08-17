СБУ задержала опасного криминального авторитета: все подробности

Сотрудники СБУ в Ивано-Франковской области разоблачили "криминального авторитета" на систематическом вымогательстве крупных сумм денег из представителей коммерческих структур.

В частности речь идет о вымогательстве рэкетиром с предпринимателя семидесяти тысяч долларов. Об этом стало известно на официальном сайте Службы безопасности Украины.

Оперативники спецслужбы установили, что ранее неоднократно судимый за тяжкие преступления, в том числе контрабанду наркотиков и вымогательство, уроженец Калуша искусственно создавал поводы для "выбивания" несуществующих долгов с предпринимателей.

СБУ задержала опасного криминального авторитета ssu.gov.ua

В случае неуплаты денег злоумышленник угрожал коммерсантам насилием и физической расправой.

Во время спецоперации правоохранители задержали злоумышленника согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины на одной из центральных улиц Калуша при получении очередного "транша" в размере десять тысяч долларов США.

СБУ задержала опасного криминального авторитета ssu.gov.ua

Фигуранту дела объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины. Готовится избрание меры пресечения в виде держания под стражей. Мероприятия по разоблачению и задержанию злоумышленника проводились совместно со следователями полиции под процессуальным руководством прокуратуры области.

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