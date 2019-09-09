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9 сентября • обновлено в 11:20
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"Сборище слабоумных!" В сеть попало видео клятвы детей главарю "ДНР"

2.1т Читать материал на украинском

В сети появилось видео присяги детей "республике "ДНР", в которой они клянутся не вернуться в Украину.

Кадры были опубликованы журналистом Денисом Казанским в Twitter. На видео видны зажженные факелы, дети клянутся быть командой главаря.

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"Дети в ОРДЛО присягают на верность Пушилину. Текст клятвы "в Украину не вернусь" произносит, разумеется, гражданин России – Алексей Муратов. Крепко там люди мозгами едут, конечно", – прокомментировал Казанский.

"Сборище слабоумных!" В сеть попало видео клятвы детей главарю "ДНР"
"Сборище слабоумных!" В сеть попало видео клятвы детей главарю "ДНР"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в "ДНР" детей согнали на площадь в школьной форме, которую носили во время существования СССР.

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Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Тег
Новости ДНР
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