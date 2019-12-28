Самый теплый за сто лет: 2019 год побил все рекорды аномальной температурой

Метеорологи признали 2019 год самым теплым в истории, начиная с 1881 года, когда начали наблюдение за погодой.

Соответствующее заключение опубликовала в субботу, 28 декабря, пресс-служба Центральной обсерватории имени Бориса Срезневского.

В течение года средняя температура воздуха достигла +10,6, что на 2,9 градуса выше нормы, которая составляет +7,7. Превышен показатель даже аномально теплого 2015 года, когда средняя температура составляла +10,5.

2019 год стал самым теплым в истории Украины donday.ru

"Еще никогда не было, чтобы теплее нормы оказались все 12 месяцев. Особенно теплым, даже самым теплым за весь период наблюдений был июнь, средняя температура которого достигла 23,6°С. Еще ни разу в декабре температура воздуха в Киеве не превышала 15°С. Но этого году 19 декабря она достигла 15,2°С. В среднем за год температурные рекорды были побиты более 30 раз, иногда на 2,0-2,5°С", – отметили в обсерватории.

К тому же, там добавили, что 2019-й оказался довольно скупым на осадки – их выпало только три четверти нормы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ночь на 24 декабря 2019 года назвали самой теплой в истории Украины.

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