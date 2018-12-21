Андрею Эйдеру - военнопленныму украинскому моряку вчера исполнилось 19 лет!
Он самый молодой из военнопленных. В ходе вооруженного нападения на МБАК "Бердянск" со стороны российских кораблей он был ранен.
В данный момент он находится в лазарете СИЗО Матросская тишина. Его уже смогли там посетить консулы Украины и адвокат нашей команды Александра Маркова.
Андрей знает о той поддержке, которую емуоказывает его народ, его страна и весь цивилизованный мир!
С днём рождения, Андрей! Скорее поправляйся и возвращайся домой!
Будем бороться до победы!
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