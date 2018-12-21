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Николай Полозов
Николай Полозов
АдвокатВсе статьи автора

Самому младшему военнопленныму украинскому моряку исполнилось 19 лет!

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Андрею Эйдеру - военнопленныму украинскому моряку вчера исполнилось 19 лет!

Он самый молодой из военнопленных. В ходе вооруженного нападения на МБАК "Бердянск" со стороны российских кораблей он был ранен.

В данный момент он находится в лазарете СИЗО Матросская тишина. Его уже смогли там посетить консулы Украины и адвокат нашей команды Александра Маркова.

Самому младшему военнопленныму украинскому моряку исполнилось 19 лет!

Андрей знает о той поддержке, которую емуоказывает его народ, его страна и весь цивилизованный мир!

С днём рождения, Андрей! Скорее поправляйся и возвращайся домой!

Будем бороться до победы!

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Автор
Николай ПолозовНиколай Полозов
Темы
Украинские политзаключенные в РоссииОбострение в Азовском море
Место
Россия
Теги
РоссияНовости России
Источник
Источник:Facebook Николая Полозова
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Leo Panthera
Leo Panthera
Бедный школьник. Вот ваш вальцман взял и отправил пацана на убой. Андрей и его родственники должны быть всю жизнь благодарны российским морякам, что не утопили катера, а сохранили жизни нарушителям гос. границы
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