Андрею Эйдеру - военнопленныму украинскому моряку вчера исполнилось 19 лет!

Он самый молодой из военнопленных. В ходе вооруженного нападения на МБАК "Бердянск" со стороны российских кораблей он был ранен.

В данный момент он находится в лазарете СИЗО Матросская тишина. Его уже смогли там посетить консулы Украины и адвокат нашей команды Александра Маркова.

Андрей знает о той поддержке, которую емуоказывает его народ, его страна и весь цивилизованный мир!

С днём рождения, Андрей! Скорее поправляйся и возвращайся домой!

Будем бороться до победы!

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