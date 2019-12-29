Самолет с украинскими пленными приземлился в "Борисполе": первые фото и видео

В аэропорту "Борисполь" приземлился борт с украинцами, которых 29 декабря вытащили из плена "Л/ДНР".

Встречать освобожденных украинцев приехал президент Владимир Зеленский, который успел пообщаться с их семьями.

Изначально борт должен был вылетать из Краматорска, но в итоге по неизвестным причинам вылетели из Чугуева (Харьковская область).

В 21:40 самолет приземлился в "Борисполе".

Самолет с пленными сел в "Борисполе"

Самолет с пленными сел в "Борисполе"

Самолет с пленными сел в "Борисполе"

Самолет с пленными сел в "Борисполе"

Как писал OBOZREVATEL, главным приоритетом Украины остается окончательное освобождение всех граждан государства в формате "всех на всех". Глава МИД Вадим Пристайко рассказал, что продолжатся переговоры с РФ по этому вопросу.

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