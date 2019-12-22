"На 99% вызовет пожар": названа новогодняя забава, от которой стоит отказаться

Пиротехнические изделия – салюты, фейерверки и прочие – один из основных факторов возникновения пожаров во время новогодних праздников.

Об этом в эфире ObozTV предупредил эксперт по пожарной безопасности Валентин Асауленко. Он напомнил, что в связи с войной на Донбассе во многих городах Украины на Новый год-2020 запрещены фейерверки в публичных местах. И тем более не стоит использовать пиротехнику дома – это чревато возгораниями, травмами и серьезными увечьями.

"Категорически запрещено использование пиротехнических изделий в помещениях. Любых помещениях – спортзалах, актовых залах, в обычных комнатах и на балконах. На 99% это может привести к возникновению пожара", – подчеркнул Асауленко.

Также, по его словам, запрещено использовать пиротехнику во дворах и других местах, окруженных деревьями, заборами или домами.

"Т.е. это должно быть большое открытое пространство. И устанавливать их надо на безопасном расстоянии", – отметил эксперт.

Асауленко обратил внимание, что покупать пиротехнику нужно исключительно в специализированных магазинах, а использовать – строго по инструкции, придерживаясь правил безопасности.

"Ни в коем случае не разрешать детям самостоятельно запускать салюты – даже под присмотром родителей. Ну и желательно не запускать их в состоянии алкогольного опьянения, поскольку человек в таком состоянии может не полностью себя контролировать", – добавил он.

"Не стоит забывать, что люди, которые принимали участие в боевых действиях, остро реагируют на любые звуки наподобие взрывов и хлопков. Проще всего – не использовать фейерверки", – резюмировал специалист.

Украинцев призвали отказаться от использования пиротехники, пока на Донбассе продолжается война urbanfamily.thatsmags.com

OBOZREVATEL напоминает, что первый официальный запрет на использование пиротехники в Украине был введен в декабре 2014 года, и с тех пор ежегодно продлевается. К сожалению, о нем часто "забывают" и в новогоднюю ночь продолжают греметь "канонады".

После начала российской агрессии на Донбассе фейерверки и салюты не только неуместны и противоречат нормам морали, но и могут навредить здоровью других людей. Это травмирующий фактор как для участников боевых действий, так и для переселенцев (особенно детей), которые пережили обстрелы и бомбардировки.

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