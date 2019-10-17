"Раскольнические лже-иерархии": РПЦ разорвала связи с Греческой церковью из-за Украины

После признания Православной церкви Украины Греческой церковью РПЦ прекратит связи с отдельными священниками, однако полностью разрывать отношения не намерена.

Такое решение было принято россиянами на внеочередном синоде в четверг, 17 октября, передает пресс-служба.

В РПЦ утверждают, что информация об окончательном признании Церковью Эллады ПЦУ не соответствует действительности, в то же время заявляя, что впредь будут общаться только с теми греческими церковниками, которые не поддерживают Афины и Константинополь в этом вопросе.

В РПЦ уточнили, что прекратит молитвенное и евхаристическое общение с архиереями, поддерживающими общение с "представителями украинских неканонических раскольнических групп".

Также московские священники не будут благословлять паломнические поездки в признавшие ПЦУ греческие епархии.

"Печально, что таким образом исторические заслуги греческого народа в распространении православия размениваются на сиюминутные политические выгоды и поддержку чуждых церкви геополитических интересов. Но эти спекуляции на национальных чувствах не будут иметь успеха", – сказано в тексте решения.

В РПЦ также заявили, что если предстоятель Церкви Эллады, архиепископ Афин Иероним начнет поминать предстоятеля Православной церкви Украины митрополита Епифания, то московский патриарх Кирилл прекратит поминовения Иеронима.

Отметим, если бы РПЦ решила полностью прекратить церковное общение с Греческой церковью, то это сделало бы невозможным осуществление совместных богослужений. Кроме того, верующие РПЦ не могли бы причащаться во всех храмах Церкви Эллады.

"Мы дорожим молитвенным общением с нашими собратьями в Элладской православной церкви и будем сохранять с ней живую молитвенную, каноническую и евхаристическую связь – чрез всех тех архипастырей и пастырей, кто уже выступил или в дальнейшем выступит против признания украинского раскола, кто не запятнает себя сослужением с раскольническими лже-иерархами, но явит пример христианского мужества и твердого стояния за истину Христову", – заявили российские церковники.

Патриарх Кирилл, епископ Русской православной церкви

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