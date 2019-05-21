Розыгрыш подушки на OBOZREVATEL: назван победитель

Редакция OBOZREVATEL поздравляет победителя очередного конкурса, в котором разыгрывалась подушка "Венето Комфорт Антистресс", — Вадима Стефаненко.

Напомним, что выиграть приз мог только один читатель. Нынешнему победителю удалось обойти 494 конкурентов, которые полностью выполнили все условия. В целом в конкурсе приняли участие 702 наших читателя.

Тем же, кому удача не улыбнулась в этот раз, стоит попробовать свои силы в нашем новом розыгрыше двух билетов на концерт группы "Антитела" в Харькове 7 июня.

Для того, чтобы принять в нем участие, необходимо будет зарегистрироваться на сайте, установить наше приложение-расширение для браузера Chromе или авторизироваться через e-mail. После этого в течение всего розыгрыша нужно ежедневно посещать сайт и просматривать на нем минимум три страницы.

Выбор победителя

По окончании конкурса 27 мая в прямом эфире ObozTV будет определено имя единственного победителя. Это произойдет на программе "Студия Обозреватель" в период с 10 до 11 утра.

Детальнее ознакомиться с условиями конкурса вы можете, перейдя по этой ссылке.

Информация о конкурсе — здесь.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее победителем розыгрыша стал Сергей Скорик. Он выиграл одеяло "Венето Комфорт Лето", обойдя 480 конкурентов.

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