Розыгрыш колье Swarovski на OBOZREVATEL: назван победитель

Редакция OBOZREVATEL поздравляет победителя 22 конкурса, в котором разыгрывалось колье Swarovski, — Дениса М.

Напомним, конкурс проходил с 21 по 27 января, и приз мог получить только один читатель. Нынешнему победителю удалось обойти 442 конкурентов, которые полностью выполнили все условия. В целом в конкурсе приняли участие 1519 наших читателей.

Выбор победителя

Те же, кому удача не улыбнулась в этот раз, стоит попробовать свои силы в нашем новом розыгрыше сертификата на 10 тыс. грн на услуги медицинского центра Олега Колибабы.

Для того, чтобы принять в нем участие, необходимо будет зарегистрироваться на сайте, установить наше приложение-расширение для браузера Chromе или авторизироваться через e-mail. После этого в течение всего розыгрыша нужно ежедневно посещать сайт и просматривать на нем минимум три страницы.

По окончании конкурса, 4 февраля, в прямом эфире ObozTV будет определено имя единственного победителя. Это произойдет на программе "Студия Обозреватель" в период с 10 до 11 утра.

Детальнее ознакомиться с условиями конкурса вы можете, перейдя по этой ссылке.

Информация о самом конкурсе — здесь.

Как сообщал OBOZREVATEL, победителем предыдущего розыгрыша стала Александра Тимощук. Она выиграла планшет Huawei Media Pad 3, опередив 963 конкурентов.

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