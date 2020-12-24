Рождество – 25 декабря или 7 января? Рассказываем, чем отличаются традиции и в чем суть дискуссии

В ночь с 24 на 25 декабря западный мир будет праздновать Рождество Христово. И с каждым годом все больше христиан на постсоветском пространстве присоединяется к празднованию в этот день вместо или вместе с традиционным ранее 7 января (по так называемому новому стилю).

Существуют ли отличия в том, как празднуют Рождество христиане западного и восточного обрядов? Насколько они кардинальны и в чем заключаются? Что необходимо и что запрещено делать в этот праздник? В главных рождественских традициях разбирался OBOZREVATEL.

Непосредственно Рождеству Христа, которое христиане западного обряда и большинство православных церквей празднуют 25 декабря, предшествует подготовка к светлому празднику – предрождественский пост. У католиков он называется Адвент, и длится в среднем 4 недели.

При этом, если для христиан восточного обряда важно выдерживать достаточно строгие ограничения в еде, то, к примеру, католики предпочитают концентрироваться на духовном аспекте и воспринимают этот период как радостное ожидание прихода Христа.

Для всех христиан Рождество – это семейный праздник, в канун которого семьи собираются в полном составе за праздничным столом. И в восточном обряде, и в западном, существует традиция ставить на стол 12 постных блюд – по числу апостолов Христовых. Не должно быть на праздничном столе и алкоголя.

Вечер перед Рождеством для украинцев был временем святочных гаданий. Церковь никогда не одобряла подобных попыток заглянуть в будущее, но молодые девушки веками выходили на улицы и спрашивали имя первого встречного – чтобы узнать имя своего суженого. Они отправлялись под чужие окна и подслушивали разговоры в доме – по характеру разговоров делали вывод о том, какой будет жизнь в замужестве. Бросали через ворота обувь, чтобы по направлению носка упавшего на землю сапога узнать направление, в котором живет будущий муж.

Для христиан западного обряда рождественская ночь также ассоциировалась с чудесами. Поэтому в эту ночь многие загадывали заветные желания в надежде, что они непременно сбудутся. При этом, католическая церковь, к примеру, отмечала: главным чудом, которое может случиться с человеком в канун Рождества, является обязательное примирение с близкими в случае ссоры. В эту ночь разрешить разногласия обязаны все верующие католики.

"Если в семье, среди близких людей возникли какие-то споры или недоразумения – в этот вечер они должны быть решены. Для многих семей это ценнее любого чуда. Это – исцеление. Исцеление отношений людей. Ведь в этот вечер инициаторами примирения являются не сами люди, а Христос, который приходит и объединяет их. Видимым знаком такого примирения на славянских территориях есть разламывание белого хлеба – облатки", – рассказывает епископ Киево-Житомирской диецезии Виталий Кривицкий.

Белый хлеб после прочтения молитвы разламывает самый старший член семьи. После все присутствующие за столом разделяют хлеб друг с другом. И лишь после этого приступают к еде.

У православных же существует традиция "носить кутю" крестным родителям, которые взамен угощения дарят крестникам подарки. Вечер семья проводит вместе, а ночью люди отправляются на рождественскую службу в церковь, чтобы пробыть там до утра.

Еще одной крайне важной рождественской традицией для католиков является "тарелка для Иисуса" на праздничном столе. Эта традиция предусматривает не только поставить на стол лишнюю тарелку, но и наполнить ее, разделив праздничную трапезу с малоимущим или одиноким человеком.

"Это важный момент открытия сердца бедному, нуждающемуся. Ведь вместе с ним в дом приходит Иисус. Ведь он сказал: я был голоден – вы накормили меня. Я изнемогал от жажды – вы напоили меня. Я был путешественником – и вы приняли меня… Этот человек есть живым символом присутствующего Иисуса, которому мы готовы служить", – подчеркивает епископ Кривицкий.

Для христиан как западного, так и восточного обряда это – главная часть празднования Рождества. При этом если православные проводят в церкви всю ночь на рождественской литургии, то католики проводят службу вечером.

Длится праздничная служба около двух часов и сопровождается занесением фигурки младенца Иисуса в вертеп, освящением вертепа и праздничной литургией – Литургия пастырей – в которой упоминаются те, кто первыми пришел поклониться рожденному в Вифлееме Богу. Утром же и днем верующие еще дважды собираются в церкви.

После службы в церкви христиане собираются за праздничным столом. В зависимости от страны или региона, на столе могут быть традиционные национальные рождественские блюда вроде запеченной индейки в США или рождественского пудинга. Впрочем, ни католическая, ни православная церкви особого внимания кулинарной составляющей праздника не уделяют.

"Это региональные и традиционные вещи. А если нет у людей конкретного блюда, так что – Рождество не наступит? У нас есть определенные украинские устойчивые традиции. Кто-то их придерживается, кто знает. Кто-то – не придерживается, считая излишними. Но главное ведь не это… Главное – не поколядовать, не с вертепом походить, не стол накрыть, а прийти в церковь и поклониться Христу новорожденному", – говорит митрополит ПЦУ Александр Драбинко.

Тем не менее, одно традиционное рождественское блюдо таки существует – кутя. В разных вариациях, но она непременно ставится на праздничный стол в Рождество.

Обязательным атрибутом праздника является также исполнение колядок.

"Тексты колядок у католиков и у православных могут несколько отличаться. У нас [у католиков] традиционными являются немецкие колядки. Самая известная и одна из наиболее старых колядок – "Тихая ночь", "Stille Nacht". В православной церкви не всегда ее поют. Есть у нас также колядки, в припевах которых езвучат слова на латыни… Но в целом, наши рождественские традиции очень похожи на те, что существуют в православной церкви – если речь идет о Сочельнике, пожеланиях в этот день, ночной литургии. Эти вещи очень похожи", – говорит епископ Кривицкий.

"Традиции церковные, которые являются стойкими, – это богослужения, колядки, прославление Христа, подарки. Мы славим Христа новорожденного. Это наша украинская традиция: где-то более развитая, где-то менее. Служба и колядки есть везде, в остальном все зависит от традиций, которые сложились на местах. У нас, к примеру, для богослужения используют колокола, а на Прикарпатье – трембиты. Слышали ли вы в Киеве где-нибудь трембиты? У нас есть множество региональных особенностей, которые лишь украшают основу – богослужебное празднование Рождества Христова. Есть единый стержень: мы празднуем один праздник, но все – по-разному. Единство во многообразии, как когда-то говорили", – резюмирует Драбинко.

На самом деле, традиции празднования Рождества христианами западного и восточного обрядов – не так сильно и различаются. Ведь все они направлены на то, чтобы сделать мир лучше, людей – добрее, помыслы – чище. Постепенно стирается даже самое явное до недавнего времени различие – дата празднования – 25 декабря или 7 января.

Как рассказал OBOZREVATEL митрополит Драбинко, 25 декабря не празднуют Рождество Христово лишь несколько православных церквей: Российская, Иерусалимская, Грузинская, Сербская и Польская – причем в Польше допускается празднование и 25 декабря, и 7 января.

И когда бы лично вы не праздновали Рождение Иисуса Христа – пусть этот праздник станет для вас моментом духовного очищения, избавления от груза старых обид и проблем и исполнения самых заветных мечтаний.