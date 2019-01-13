- Аве, Новороссия! - глумился Шева, обходя машину по кругу. Отжатая машинка в прошлом году у донецкого сепара, со вмятиной на левой передней двери, сегодня едет на оккупированную территорию. Баркас заботливо наклеил на дверь уродливую картинку, в которой совместили и абсурд происходящего, и связь со спонсором этой войны (он угадывался без проблем), и надпись "воля и труд".

Воля? Есть ли она у них? Воля к чему? Ведь оружие они взяли в руки по указке, или же по безнадеге. Можно понять, если ты проявляешь волю исходя из идеи. Но только идеи на Донбассе были навязанными, вот как эта самая "новороссия".

- Шева, хорош дурачиться. Грузи вещи, - Баркас отошел в сторону и закурил. Мысли приведены в порядок, рассортированы, проверены на изъяны. Оделись под российских "добровольцев", зазубрили историю, проверили оружие. Все на месте.

Людей комбриг так и не дал. После Иловайска была нехватка кадров.

- Пополнение всего 15 контрабасов, и не проси, не дам!

А в город войти было надо. Лупить туда наугад нельзя, если по мирным попасть - то это на три трибунала, а эти черти среди мирных и шевелятся. Баркас ставил целью или своей группой подорвать российские тачанки, или дать точную наводку украинской арте.

Зима приперлась на Донбасс со слякотью, сыростью и туманом. В таком тумане все окружающее казалось сюрреалистичным, а ведь столько раз по этим дорогам мчался в мирное время! Без блок-постов и пришлых запоребриковых братцев.

Несколько постов проехали благополучно, хоть каждый раз и напрягались внутренне. Баркас еще с прошлых войн научился мгновенно переключаться на игру, напором и кажущейся простотой устраивать с врагом своеобразный междусобойчик.

- Свои мы, братан, свои! - с широкой улыбкой доставал старый корешок времен СССР и тыкал в лицо недалекому на вид ополченцу. Тот недоуменно чесал за ухом, пытаясь изобразить повышенное внимание и подозрительность, но зачастую все они просто не знали, что делать.

Свои - так свои. Вроде похожи. И укры проезжали вглубь отжатой Донецкой области, каждый раз будучи готовыми взяться за оружие или вступить в ближний бой. Ножи заточены идеально.

Баркас потянулся за харчами. Собрали в обычные пакеты, как гражданским. Было бы странно ехать на задание с казенными сухпайками - на той стороне так и оставляли следы. Россияне "палились" по полной - и армейские сухпайки, и хлеб (по этикетке - купленный 10 дней назад в Пскове, например), и даже именные чашки с фото на фоне собственных казарм.

Туман и сырость. Впереди из темноты неожиданно показался очередной блок-пост, и Баркас нахмуренно оглянулся на Шеву - его не было на карте.

Все внутренне собрались, приготовившись разыграть очередной спектакль.

Похоже, это казачки. В самой России, наверное, реже можно увидеть этих ушлепков, напяливших на головы папахи. Здесь, на Донбассе, они создали собственный абсурдный мирок, в котором были "героями". Заходили в автобусы с пенсионерами, едущими "на большую Украину" и по-хозяйски покрикивали:

- Ну что, платят вам хоть что-то эти майд*нутые?

Иногда появлялись и вовсе колоритные персонажи в меховых шапках, даже белого цвета - с советской звездой посредине. "А во лбу звезда горит"...

Сейчас один из таких заезжих направлялся к жигуленку. Баркас интуитивно почувствовал реальную опасность, и было неизвестно - останутся ли они все сейчас вживых...

P.S. Ты дал мне не очень много информации, на самом деле. Так что не обижайся, если есть неточности. Додумала сама.

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