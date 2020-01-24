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24 января • обновлено в 05:01
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Россияне обойдутся: оккупанты в Крыму жестко опозорились подачкой

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В оккупированной Россией Ялте (полуостров Крым) разгорелся скандал из-за выдачи коробок с вещами для новорожденных.

Раздавать подарки стали только местном роженицам, обделив понаехавших россиян. На это обратили внимание на странице RoksolanaToday&Крым25% в Twitter.

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"На паблике Ялты маленький срачик. С 1 января некоторым (только местным) новорожденным администрация города стала дарить вот такие подарки. Понаехам обидно, местным странно", – говорится в комментарии к фото.

В сети посмеялись над щедростью оккупационных властей.

В Ялте раздали бэби-боксы

В Ялте раздали бэби-боксы

Twitter RoksolanaToday&Крым25%

В Ялте раздали бэби-боксы

В Ялте раздали бэби-боксы

Twitter RoksolanaToday&Крым25%

В Ялте раздали бэби-боксы

В Ялте раздали бэби-боксы

Twitter RoksolanaToday&Крым25%

В Ялте раздали бэби-боксы

В Ялте раздали бэби-боксы

Twitter RoksolanaToday&Крым25%

Россияне обойдутся: оккупанты в Крыму жестко опозорились подачкой

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Крыму учителей заставили контролировать школьников в соцсетях.

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Автор
Екатерина Луговская
Место
Украина
Тег
Новости Крыма
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Гаврилов Олег
Гаврилов Олег
По версии хо хлов в роддомах должны храниться миллионы коробок "на всякий случай"? У меня сын в прошлом году родился и мы маткапиталл ещё не трогали. Думаем тачку сменить:)
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Орися Пчёлка...а ты ещё в эту коробку положи 450 тысяч рублей от государства...за первого ребёнка)))
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха, А потом прикинь...сколько можно купить на эти деньги колясок пелёнок сосок))))
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
)))))))))))))))))))))Бедные украинцы уже и не знают чего б придумать))))Подарки то хоть увидели??А мост???А 7 миллионов машин на нём???)))))))))))))))))
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