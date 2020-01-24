Россияне обойдутся: оккупанты в Крыму жестко опозорились подачкой

В оккупированной Россией Ялте (полуостров Крым) разгорелся скандал из-за выдачи коробок с вещами для новорожденных.

Раздавать подарки стали только местном роженицам, обделив понаехавших россиян. На это обратили внимание на странице RoksolanaToday&Крым25% в Twitter.

"На паблике Ялты маленький срачик. С 1 января некоторым (только местным) новорожденным администрация города стала дарить вот такие подарки. Понаехам обидно, местным странно", – говорится в комментарии к фото.

В сети посмеялись над щедростью оккупационных властей.

В Ялте раздали бэби-боксы Twitter RoksolanaToday&Крым25%

В Ялте раздали бэби-боксы Twitter RoksolanaToday&Крым25%

В Ялте раздали бэби-боксы Twitter RoksolanaToday&Крым25%

В Ялте раздали бэби-боксы Twitter RoksolanaToday&Крым25%

На паблике Ялты маленький срачик

С 1 января некоторым(только местным!),новорожденным администрация города стала дарить вот такие подарки

Понаехам обидно,местным странно pic.twitter.com/zmCQztOkav — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) January 20, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Крыму учителей заставили контролировать школьников в соцсетях.

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